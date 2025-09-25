70 тысяч в киберкамуфляже: как Пентагон готовится к войне без единого выстрела

Счетная палата США (GAO) опубликовала доклад о кибероперациях Пентагона, который раскрыл масштаб американской киберструктуры. По данным отчета, Министерство обороны располагает 434 подразделениями и более чем 70 тысячами сотрудников, задействованных в цифровых операциях. Это военные, гражданские специалисты и подрядчики, работающие как на оборону, так и на наступление в киберпространстве.

Кто задействован

Из общего числа сотрудников около 61 тысячи составляют военные и гражданские лица, а еще 9,5 тысячи — подрядчики. Их задачи включают:

проведение наступательных киберопераций;

защиту национальной инфраструктуры;

обслуживание и безопасность сетей Министерства обороны США.

Аудиторы направили запросы в 134 подразделения, но в итоге выявили более чем втрое больше организаций, участвующих в кибероперациях. GAO подчеркнула, что данные динамичны: состав и численность формирований постоянно меняются. Например, в Космических войсках США до конца 2024 года киберподразделений не существовало, но в ближайшее время они должны появиться.

Классификация киберопераций

Кибероперации Пентагона делятся на три категории:

Offensive Cyber Operations (OCO) - наступательные действия, включающие кибершпионаж и деструктивные атаки.

Defensive Cyber Operations (DCO) - защитные меры внутри инфраструктуры и контрмеры против атак.

DOD Information Network (DODIN) - обеспечение и защита информационных сетей Минобороны, включая экспедиционные силы.

Как распределяются силы

Более половины всех подразделений сосредоточены исключительно на защите сетей.

Четверть — на оборонительных операциях или их комбинации с обслуживанием сетей.

22 организации ведут наступательные действия.

Еще 35 совмещают наступательные задачи с другими функциями.

Сравнение: структура киберсил США и других стран

Страна Численность и структура Особенности США 70 тыс. сотрудников, 434 подразделения Наступательные и оборонительные операции, глобальное присутствие Россия Оценка ~1-2 тыс. специалистов Секретность, акцент на наступательные действия Китай До 50 тыс. сотрудников Интеграция в структуру НОАК, сильный акцент на кибершпионаж ЕС (объедин.) Несколько тысяч специалистов Основной упор на защиту критической инфраструктуры

Советы шаг за шагом: как Пентагон защищает сети

Постоянный мониторинг трафика в военных сетях. Использование средств машинного обучения для выявления аномалий. Обучение личного состава кибергигиене. Применение системы многоуровневой аутентификации. Отработка сценариев кибератак на учениях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: недооценка количества специалистов.

Последствие: пробелы в учете и управлении кадрами.

Альтернатива: централизованный учет персонала с использованием цифровых систем.

Ошибка: фокус только на защите без наступательных мер.

Последствие: потеря стратегической инициативы.

Альтернатива: баланс наступательных и оборонительных операций.

Ошибка: полагаться на устаревшую инфраструктуру.

Последствие: уязвимость перед современными кибератаками.

Альтернатива: регулярная модернизация сетей и оборудования.

А что если…

Если киберподразделения станут отдельным видом войск наравне с сухопутными силами или ВВС? Это может изменить стратегический баланс: государства будут рассматривать киберпространство как полноценный театр военных действий, где решаются вопросы не только национальной безопасности, но и глобальной политики.

Плюсы и минусы структуры

Плюсы Минусы Масштабная сеть подразделений Сложности в учете и координации Сильный кадровый ресурс Высокие расходы на содержание Баланс обороны и наступления Риск утечки данных и атак на подрядчиков Гибкость и способность к адаптации Зависимость от постоянной модернизации

FAQ

Почему GAO проводила аудит?

Чтобы понять, как эффективно используются ресурсы Пентагона и сколько реально специалистов вовлечено в кибероперации.

Есть ли у США наступательные подразделения?

Да, 22 организации занимаются исключительно наступательными действиями, еще 35 совмещают их с другими задачами.

Какая часть сил сосредоточена на защите сетей?

Более половины всех подразделений работают только над DODIN — защитой военных информационных систем.

Мифы и правда

Миф: Пентагон действует только в обороне.

Правда: США активно развивают наступательные кибервозможности.

Миф: все киберспециалисты — военные.

Правда: почти 10 тыс. — подрядчики.

Миф: у Космических войск нет планов по киберсфере.

Правда: формирование подразделений уже запланировано.

3 интересных факта

GAO отметила, что Пентагон не всегда может точно учитывать персонал, особенно специалистов на борту военных кораблей. Кибероперации США координируются через US Cyber Command, созданное в 2009 году. DODIN — крупнейшая в мире защищенная сеть, объединяющая сотни тысяч устройств.

Исторический контекст