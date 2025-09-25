70 тысяч в киберкамуфляже: как Пентагон готовится к войне без единого выстрела
Счетная палата США (GAO) опубликовала доклад о кибероперациях Пентагона, который раскрыл масштаб американской киберструктуры. По данным отчета, Министерство обороны располагает 434 подразделениями и более чем 70 тысячами сотрудников, задействованных в цифровых операциях. Это военные, гражданские специалисты и подрядчики, работающие как на оборону, так и на наступление в киберпространстве.
Кто задействован
Из общего числа сотрудников около 61 тысячи составляют военные и гражданские лица, а еще 9,5 тысячи — подрядчики. Их задачи включают:
-
проведение наступательных киберопераций;
-
защиту национальной инфраструктуры;
-
обслуживание и безопасность сетей Министерства обороны США.
Аудиторы направили запросы в 134 подразделения, но в итоге выявили более чем втрое больше организаций, участвующих в кибероперациях. GAO подчеркнула, что данные динамичны: состав и численность формирований постоянно меняются. Например, в Космических войсках США до конца 2024 года киберподразделений не существовало, но в ближайшее время они должны появиться.
Классификация киберопераций
Кибероперации Пентагона делятся на три категории:
-
Offensive Cyber Operations (OCO) - наступательные действия, включающие кибершпионаж и деструктивные атаки.
-
Defensive Cyber Operations (DCO) - защитные меры внутри инфраструктуры и контрмеры против атак.
-
DOD Information Network (DODIN) - обеспечение и защита информационных сетей Минобороны, включая экспедиционные силы.
Как распределяются силы
-
Более половины всех подразделений сосредоточены исключительно на защите сетей.
-
Четверть — на оборонительных операциях или их комбинации с обслуживанием сетей.
-
22 организации ведут наступательные действия.
-
Еще 35 совмещают наступательные задачи с другими функциями.
Сравнение: структура киберсил США и других стран
|Страна
|Численность и структура
|Особенности
|США
|70 тыс. сотрудников, 434 подразделения
|Наступательные и оборонительные операции, глобальное присутствие
|Россия
|Оценка ~1-2 тыс. специалистов
|Секретность, акцент на наступательные действия
|Китай
|До 50 тыс. сотрудников
|Интеграция в структуру НОАК, сильный акцент на кибершпионаж
|ЕС (объедин.)
|Несколько тысяч специалистов
|Основной упор на защиту критической инфраструктуры
Советы шаг за шагом: как Пентагон защищает сети
-
Постоянный мониторинг трафика в военных сетях.
-
Использование средств машинного обучения для выявления аномалий.
-
Обучение личного состава кибергигиене.
-
Применение системы многоуровневой аутентификации.
-
Отработка сценариев кибератак на учениях.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: недооценка количества специалистов.
-
Последствие: пробелы в учете и управлении кадрами.
-
Альтернатива: централизованный учет персонала с использованием цифровых систем.
-
Ошибка: фокус только на защите без наступательных мер.
-
Последствие: потеря стратегической инициативы.
-
Альтернатива: баланс наступательных и оборонительных операций.
-
Ошибка: полагаться на устаревшую инфраструктуру.
-
Последствие: уязвимость перед современными кибератаками.
-
Альтернатива: регулярная модернизация сетей и оборудования.
А что если…
Если киберподразделения станут отдельным видом войск наравне с сухопутными силами или ВВС? Это может изменить стратегический баланс: государства будут рассматривать киберпространство как полноценный театр военных действий, где решаются вопросы не только национальной безопасности, но и глобальной политики.
Плюсы и минусы структуры
|Плюсы
|Минусы
|Масштабная сеть подразделений
|Сложности в учете и координации
|Сильный кадровый ресурс
|Высокие расходы на содержание
|Баланс обороны и наступления
|Риск утечки данных и атак на подрядчиков
|Гибкость и способность к адаптации
|Зависимость от постоянной модернизации
FAQ
Почему GAO проводила аудит?
Чтобы понять, как эффективно используются ресурсы Пентагона и сколько реально специалистов вовлечено в кибероперации.
Есть ли у США наступательные подразделения?
Да, 22 организации занимаются исключительно наступательными действиями, еще 35 совмещают их с другими задачами.
Какая часть сил сосредоточена на защите сетей?
Более половины всех подразделений работают только над DODIN — защитой военных информационных систем.
Мифы и правда
-
Миф: Пентагон действует только в обороне.
-
Правда: США активно развивают наступательные кибервозможности.
-
Миф: все киберспециалисты — военные.
-
Правда: почти 10 тыс. — подрядчики.
-
Миф: у Космических войск нет планов по киберсфере.
-
Правда: формирование подразделений уже запланировано.
3 интересных факта
-
GAO отметила, что Пентагон не всегда может точно учитывать персонал, особенно специалистов на борту военных кораблей.
-
Кибероперации США координируются через US Cyber Command, созданное в 2009 году.
-
DODIN — крупнейшая в мире защищенная сеть, объединяющая сотни тысяч устройств.
Исторический контекст
-
2009 — создание US Cyber Command.
-
2014 — активизация наступательных операций против ИГИЛ.
-
2020 — рост числа атак на критическую инфраструктуру США.
-
2024 — расширение взаимодействия с частными подрядчиками.
-
2025 — публикация отчета GAO с уточнением масштаба киберсил.
