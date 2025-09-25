Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Киберпреступник с ноутбуком
Киберпреступник с ноутбуком
© freepik.com by flatart is licensed under public domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:18

70 тысяч в киберкамуфляже: как Пентагон готовится к войне без единого выстрела

GAO: в кибероперациях Пентагона участвуют более 70 тыс. военных и подрядчиков

Счетная палата США (GAO) опубликовала доклад о кибероперациях Пентагона, который раскрыл масштаб американской киберструктуры. По данным отчета, Министерство обороны располагает 434 подразделениями и более чем 70 тысячами сотрудников, задействованных в цифровых операциях. Это военные, гражданские специалисты и подрядчики, работающие как на оборону, так и на наступление в киберпространстве.

Кто задействован

Из общего числа сотрудников около 61 тысячи составляют военные и гражданские лица, а еще 9,5 тысячи — подрядчики. Их задачи включают:

  • проведение наступательных киберопераций;

  • защиту национальной инфраструктуры;

  • обслуживание и безопасность сетей Министерства обороны США.

Аудиторы направили запросы в 134 подразделения, но в итоге выявили более чем втрое больше организаций, участвующих в кибероперациях. GAO подчеркнула, что данные динамичны: состав и численность формирований постоянно меняются. Например, в Космических войсках США до конца 2024 года киберподразделений не существовало, но в ближайшее время они должны появиться.

Классификация киберопераций

Кибероперации Пентагона делятся на три категории:

  • Offensive Cyber Operations (OCO) - наступательные действия, включающие кибершпионаж и деструктивные атаки.

  • Defensive Cyber Operations (DCO) - защитные меры внутри инфраструктуры и контрмеры против атак.

  • DOD Information Network (DODIN) - обеспечение и защита информационных сетей Минобороны, включая экспедиционные силы.

Как распределяются силы

  • Более половины всех подразделений сосредоточены исключительно на защите сетей.

  • Четверть — на оборонительных операциях или их комбинации с обслуживанием сетей.

  • 22 организации ведут наступательные действия.

  • Еще 35 совмещают наступательные задачи с другими функциями.

Сравнение: структура киберсил США и других стран

Страна Численность и структура Особенности
США 70 тыс. сотрудников, 434 подразделения Наступательные и оборонительные операции, глобальное присутствие
Россия Оценка ~1-2 тыс. специалистов Секретность, акцент на наступательные действия
Китай До 50 тыс. сотрудников Интеграция в структуру НОАК, сильный акцент на кибершпионаж
ЕС (объедин.) Несколько тысяч специалистов Основной упор на защиту критической инфраструктуры

Советы шаг за шагом: как Пентагон защищает сети

  1. Постоянный мониторинг трафика в военных сетях.

  2. Использование средств машинного обучения для выявления аномалий.

  3. Обучение личного состава кибергигиене.

  4. Применение системы многоуровневой аутентификации.

  5. Отработка сценариев кибератак на учениях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценка количества специалистов.

  • Последствие: пробелы в учете и управлении кадрами.

  • Альтернатива: централизованный учет персонала с использованием цифровых систем.

  • Ошибка: фокус только на защите без наступательных мер.

  • Последствие: потеря стратегической инициативы.

  • Альтернатива: баланс наступательных и оборонительных операций.

  • Ошибка: полагаться на устаревшую инфраструктуру.

  • Последствие: уязвимость перед современными кибератаками.

  • Альтернатива: регулярная модернизация сетей и оборудования.

А что если…

Если киберподразделения станут отдельным видом войск наравне с сухопутными силами или ВВС? Это может изменить стратегический баланс: государства будут рассматривать киберпространство как полноценный театр военных действий, где решаются вопросы не только национальной безопасности, но и глобальной политики.

Плюсы и минусы структуры

Плюсы Минусы
Масштабная сеть подразделений Сложности в учете и координации
Сильный кадровый ресурс Высокие расходы на содержание
Баланс обороны и наступления Риск утечки данных и атак на подрядчиков
Гибкость и способность к адаптации Зависимость от постоянной модернизации

FAQ

Почему GAO проводила аудит?
Чтобы понять, как эффективно используются ресурсы Пентагона и сколько реально специалистов вовлечено в кибероперации.

Есть ли у США наступательные подразделения?
Да, 22 организации занимаются исключительно наступательными действиями, еще 35 совмещают их с другими задачами.

Какая часть сил сосредоточена на защите сетей?
Более половины всех подразделений работают только над DODIN — защитой военных информационных систем.

Мифы и правда

  • Миф: Пентагон действует только в обороне.

  • Правда: США активно развивают наступательные кибервозможности.

  • Миф: все киберспециалисты — военные.

  • Правда: почти 10 тыс. — подрядчики.

  • Миф: у Космических войск нет планов по киберсфере.

  • Правда: формирование подразделений уже запланировано.

3 интересных факта

  1. GAO отметила, что Пентагон не всегда может точно учитывать персонал, особенно специалистов на борту военных кораблей.

  2. Кибероперации США координируются через US Cyber Command, созданное в 2009 году.

  3. DODIN — крупнейшая в мире защищенная сеть, объединяющая сотни тысяч устройств.

Исторический контекст

  • 2009 — создание US Cyber Command.

  • 2014 — активизация наступательных операций против ИГИЛ.

  • 2020 — рост числа атак на критическую инфраструктуру США.

  • 2024 — расширение взаимодействия с частными подрядчиками.

  • 2025 — публикация отчета GAO с уточнением масштаба киберсил.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Японский город Тойоакэ ограничил время за смартфоном для детей до двух часов в день вчера в 22:35

Подростков отлучают от гаджетов: японский город объявил войну цифровой зависимости

Японский город решился на смелый шаг: местные власти установили лимит на время с гаджетами. Почему это решение вызвало такой резонанс?

Читать полностью » Молодежь 18–25 лет использует ChatGPT чаще для личных целей, чем для работы вчера в 21:16

Вы ищете в браузере, а Gen Z — в чат-боте: что делать брендам

В США покупки через ChatGPT пока составляют лишь несколько процентов запросов. Но рост аудитории и опыт онлайн-торговли намекают: перемены будут стремительными.

Читать полностью » Эксперт рассказал, какие программы чаще всего заражают компьютеры и как защититься вчера в 20:48

Скрывшийся враг в системе: признаки вируса, которые нельзя игнорировать

Узнайте, какие скрытые признаки указывают на заражение компьютера вирусами и как вовремя остановить их, прежде чем пострадают ваши данные.

Читать полностью » Аналитики: главный барьер для внедрения ИИ в компаниях — вчера в 19:13

ИИ с мишленовскими звёздами: как компании застревают в пилотном чистилище

Пилотные проекты ИИ — лишь начало. Настоящее преимущество достигается, когда компании переходят от «рецептов» к построению масштабируемой инфраструктуры.

Читать полностью » Android получит десктопную версию с поддержкой Gemini и сервисов ИИ — Google вчера в 18:42

Windows, берегись: Android готовится забрать себе часть пользователей ПК

Google готовит версию Android для персональных компьютеров: что это значит для пользователей и сможет ли система составить конкуренцию Windows?

Читать полностью » Опрос Level Group: почти половина россиян не применяют нейросети в работе вчера в 17:16

"Мне не нужно, и точка": почти половина россиян уверены, что ИИ — не про них

Каждый третий россиянин не умеет пользоваться нейросетями, но четверть уже активно применяет их в работе. Как распределились роли в эпоху ИИ?

Читать полностью » Apple предупредила, что зарядка iPhone в чехле ускоряет износ батареи вчера в 16:22

Хотите, чтобы iPhone прожил дольше? Запомните золотое правило зарядки, о котором все забывают

Вы удивитесь, но привычка заряжать iPhone в чехле или при экстремальных температурах может стоить ему долгой службы. Узнайте, что советует Apple.

Читать полностью » ФСТЭК подготовит стандарт по безопасной разработке ИИ-систем к концу 2025 года вчера в 15:48

Чёрный ящик под надзором: ФСТЭК создаёт стандарт безопасности для искусственного интеллекта

ФСТЭК готовит отдельный стандарт для защиты систем ИИ. Чем он будет отличаться от существующих норм и зачем бизнесу готовиться уже сейчас?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Etihad Airways осенью 2025 года запускает рейсы в Краби и Чиангмай через Абу-Даби
Еда

Бариста назвали причины горечи в кофе: неправильный помол и кипяток
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: частое жевание жвачки повышает риск гастрита
Садоводство

Алоказия, сенполия, орхидея и бамбук — самые популярные комнатные растения для квартиры
ЦФО

Турпоток в санатории Воронежской области снизился на 5,2% при высокой загрузке — данные портала
Питомцы

Хорьки в домашних условиях живут на 2 года дольше при правильном уходе
Наука

Бабочки-богонги используют звёзды как главный ориентир, магнитное поле — как резервный
Питомцы

Правильная лежанка продлевает жизнь собаки на 2 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet