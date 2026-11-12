Пентагон заказал до 25 тысяч комплектов APKWS в год для борьбы с дронами

Пентагон заключил с BAE Systems рамочное соглашение на поставку до 25 тыс. комплектов наведения APKWS в год в течение семи лет. Ещё до 10 тыс. комплектов в год компания сможет выпускать для иностранных заказчиков.

Соглашение определяет планы Пентагона на среднесрочную перспективу, но реальные поставки будут зависеть от последующих контрактов и ассигнований Конгресса США. BAE Systems рассчитывает за счёт этого заказа расширить производство на заводах в Хадсоне (штат Нью-Гэмпшир) и Остине (штат Техас).

Дешёвый перехватчик

APKWS — комплект лазерного наведения, который превращает неуправляемые 70-мм (2,75-дюймовые) ракеты в высокоточное оружие. Один комплект стоит около 35 тыс. долларов. Это намного дешевле ракет класса «воздух — воздух»: AIM-120 AMRAAM обходится примерно в 1 млн долларов, AIM-9X — около 500 тыс. долларов.

В последние годы APKWS стала прежде всего средством борьбы с беспилотниками. По словам американских военных, она превратилась в основное оружие для перехвата дронов, которые запускают Иран и поддерживаемые им группировки на Ближнем Востоке. Впервые как оружие класса «воздух — воздух» её применили в боевых условиях осенью 2024 года: истребители F-16 510-й истребительной эскадрильи с авиабазы Авиано (Италия) сбили несколько беспилотников.

Вскоре после этого 480-я истребительная эскадрилья с авиабазы Шпангдалем (Германия), переброшенная на Ближний Восток, записала на свой счёт десятки таких перехватов. Всего за время операции эскадрилья сбила 108 целей, применяя все виды вооружения.

Весной 2025 года ВВС США начали испытания APKWS на истребителях F-15E Strike Eagle и уже через неделю применяли её в зоне ответственности Центрального командования. Тогда же систему включили в программы боевой подготовки ВВС США в Европе и начали применять со штурмовиков A-10 Thunderbolt II.

По словам бывшего начальника штаба ВВС генерала Дэвида Олвина, APKWS стали использовать против дронов «органически» — без официально сформулированного требования и без отдельной программы разработки. Это, по его словам, позволило сделать уничтожение воздушных целей значительно дешевле.

Генерал-лейтенант Дерек Франс, командовавший ВВС Центрального командования с апреля 2024 по август 2026 года, отмечал, что противник применяет всё больше беспилотников, они становятся быстрее, а тактика их применения — сложнее. По его оценке, угроза будет расти, поэтому нужно доступное средство борьбы с дронами, производство которого можно быстро нарастить.

Наземное применение

APKWS применяется и с наземных пусковых установок ПВО. Чтобы ракета могла поражать воздушные цели, достаточно в основном обновить программное обеспечение и установить неконтактный взрыватель. Систему уже интегрировали в наземные комплексы ПВО BRAWLR компании Sierra Nevada Corporation, который вооружённые силы США используют за рубежом, и VAMPIRE компании L3Harris, который применяет Украина и закупают американские военные. Кроме того, APKWS испытывали на беспилотнике MQ-9 Reaper.

В BAE Systems подчёркивают, что многолетний заказ позволит держать производственные линии загруженными и создавать запасы перехватчиков. Как заявил президент и генеральный директор компании Уилл Арсено, стабильные вложения в производство боеприпасов необходимы для боеготовности войск и для того, чтобы быстро реагировать на меняющиеся потребности.

Заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Майкл Даффи отметил, что многолетний заказ сохранит производственные мощности, обеспечит войска перехватчиками и снизит расходы налогоплательщиков за счёт удешевления поражения каждой цели.