Министерство обороны США осуществляет закупку ракет и артиллерийских снарядов без привязки к реальным потребностям вооруженных сил. Об этом говорится в отчете Счетной палаты США (GAO), основанном на секретном исследовании, завершенном в сентябре 2026 года.

Согласно выводам GAO, в Пентагоне отсутствует единый план, который связывал бы объемы производства и финансирование боеприпасов с конкретными требованиями к их количеству. Представители ведомства признали, что в отсутствие такого плана действия министерства и отдельных родов войск носят реактивный характер и зависят от текущих глобальных событий, а не от общего плана потребностей.

Проблемы с планированием проявились в том числе при попытках армии США нарастить выпуск 155-мм снарядов для гаубиц. В отчете отмечается, что наращивание производства было вызвано дефицитом, возникшим из-за поддержки союзников и партнеров, но не опиралось на расчет общего объема необходимых запасов. Кроме того, процесс осложняется производственными сбоями: так, завод в Техасе стоимостью почти 500 млн долларов не смог выпустить компоненты для снарядов.

Ситуация усугубляется отсутствием достоверных данных о фактических запасах. В Пентагоне используется инструмент Munitions Readiness Initiative (MRI), который собирает сведения из 37 источников с помощью автоматических соединений и ручного ввода. Однако Офис заместителя министра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению не проводит регулярную сверку данных MRI с внутренними системами учета самих родов войск, а план управления этими данными отсутствует.

GAO подчеркивает, что управление запасами боеприпасов фрагментировано между различными офисами и исполнительными органами. В ведомстве не определен единый орган, наделенный полномочиями принимать решения по оптимизации запасов во всем министерстве и несущий за это ответственность.

Счетная палата рекомендовала Минобороны США разработать комплексный план согласования требований, производства и финансирования, а также внедрить метрики для отслеживания прогресса. Без этих мер ведомство рискует либо оставить запасы на критически низком уровне, либо инвестировать в производство боеприпасов, объем которых превысит общую потребность.