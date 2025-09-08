Разрыв почти в 7 тысяч: как различаются пенсии в ХМАО

05.09.2025 в 12:39

Дворовые конфликты становятся смертельно опасными: очередной случай в Кемерово

В Кемерово бытовой конфликт вокруг мопеда закончился шокирующим нападением с мачете на подростка. Чем обернулся спор и что грозит нападавшему?

03.09.2025 в 15:19

Ленин в номере и скидки для аграриев: неожиданный проект для Алтая

Алтайский депутат предложил возродить советский формат «домов колхозников»: льготы для аграриев, а для туристов — культурная программа и полная цена.

02.09.2025 в 16:16

Три года без вины виноватый: жителя ХМАО лишили прав из-за чужой ошибки

Житель ХМАО три года добивался справедливости после того, как его лишили прав из-за поддельных документов. Компенсацию за такси ему отказали выплатить.

02.09.2025 в 0:04

Юбилей под аккомпанемент Байкала: как Иркутск станет столицей академической музыки

В Иркутске стартует юбилейный XX фестиваль академической музыки "Звезды на Байкале", который пройдет в Областном музыкальном театре имени Загурского. Художественный руководитель проекта, народный артист России Денис Мацуев, подчеркнул особое значение юбилейного события для культурной жизни Сибири и анонсировал участие более 500 музыкантов.

01.09.2025 в 18:08

Дорога к знаниям без преград: в Новосибирской области преобразят школьные маршруты

В Новосибирской области реализуется масштабная программа по ремонту автомобильных дорог, используемых для перевозки школьников к образовательным учреждениям. До конца текущего года планируется привести в порядок почти 64 километра дорожного полотна регионального и межмуниципального значения.

31.08.2025 в 22:54

Сибирь в минусе: лишь три региона показали рост промышленности за 7 месяцев

По итогам первых семи месяцев 2025 года только три субъекта Сибирского федерального округа продемонстрировали положительную динамику промышленного производства. Согласно данным статистических ведомств, лидером по росту стала Республика Хакасия с показателем 104,3%, где основной вклад в увеличение объемов внесла добыча металлических руд и угля.

30.08.2025 в 23:10

От неинвазивного глюкометра до диагностики ГЭС: какие прорывные технологии показали вузы на Технопроме

На XII Международном форуме "Технопром-2025" в Новосибирске состоялась масштабная презентация проектов Платформы университетского технологического предпринимательства. Участники мероприятия продемонстрировали перспективные разработки, охватывающие различные отрасли — от медицины до энергетики.

30.08.2025 в 20:53

Родина, этим все сказано: как спикер парламента поздравил родной Искитимский район с юбилеем

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 90-летию Искитимского района. Для спикера регионального парламента, представляющего в заксобрании 13-й избирательный округ, этот праздник имел особое значение — именно здесь прошли его детство, юность и молодость.

