Разрыв почти в 7 тысяч: как различаются пенсии в ХМАО
В Ханты-Мансийском автономном округе самые высокие пенсии получают жители Урая. По данным регионального Соцфонда, в августе 2025 года средний размер выплаты там составил 35 819 рублей.
Пенсии по муниципалитетам
Урай - 35 819 ₽ (самая высокая пенсия в округе);
Кондинский район - 29 335 ₽ (самый низкий показатель).
В среднем по округу размер пенсии составляет 34 223 ₽.
Виды выплат
Социальная пенсия — 21 637 ₽;
По случаю потери кормильца — 21 751 ₽;
Пенсия федеральных госслужащих — свыше 48 000 ₽ (самая крупная категория выплат).
