Олег Белов Опубликована сегодня в 15:38

Разрыв почти в 7 тысяч: как различаются пенсии в ХМАО

В Югре средняя пенсия составила 34,2 тыс. рублей, в Урае она выше всего

В Ханты-Мансийском автономном округе самые высокие пенсии получают жители Урая. По данным регионального Соцфонда, в августе 2025 года средний размер выплаты там составил 35 819 рублей.

Пенсии по муниципалитетам

  • Урай - 35 819 ₽ (самая высокая пенсия в округе);

  • Кондинский район - 29 335 ₽ (самый низкий показатель).

В среднем по округу размер пенсии составляет 34 223 ₽.

Виды выплат

  • Социальная пенсия — 21 637 ₽;

  • По случаю потери кормильца — 21 751 ₽;

  • Пенсия федеральных госслужащих — свыше 48 000 ₽ (самая крупная категория выплат).

