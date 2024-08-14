Пенсионный фонд Норвегии заработал $138 млрд на инвестициях в технологический сектор в 2024 году

Пенсионный фонд Норвегии получил прибыль в размере $138 млрд благодаря успешным инвестициям в технологии.

Государственный пенсионный фонд Норвегии, владеющий около 1, 5% всех глобальных акций, продемонстрировал доходность 8, 6% в первой половине 2024 года, в основном благодаря высоким показателям акций технологических компаний.

Прибыль составила 1, 48 трлн норвежских крон, однако это на 1, 73% ниже результатов первого полугодия 2023 года. В прошлом году фонд зафиксировал рекордную прибыль в 2, 22 трлн крон.

Николай Танген, генеральный директор Norges Bank Investment Management, указал, что акционерные инвестиции обеспечили высокую доходность, особенно с учетом роста интереса к инновациям в сфере искусственного интеллекта. Технологический сектор показал доходность 27, 9%, тогда как сектор здравоохранения — 10, 3%, а сырье продемонстрировало отрицательную доходность -0, 3%.

Fonds управляет активами более чем на $1, 73 трлн, 72% которых вложены в акции. Главные инвестиции принадлежат Microsoft и Apple.

Фото: www.flickr.com/Graeme Maclean (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)