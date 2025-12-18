Решение на 10 лет вперёд: почему отказ от пенсии сегодня делает её больше завтра

Выход на пенсию не всегда означает самый выгодный финансовый сценарий — в ряде случаев ожидание может принести куда больший результат. Российское законодательство позволяет существенно увеличить будущие выплаты, если человек сознательно откладывает оформление пенсии. Об этом ранее рассказала агентству ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как работает механизм отсрочки пенсии

По словам депутата, гражданин, достигший пенсионного возраста, вправе не оформлять пенсию сразу, а продолжить трудовую деятельность. В этом случае его индивидуальные пенсионные коэффициенты и фиксированная выплата индексируются по повышенным коэффициентам.

Если человек решает поработать дополнительно пять лет, его индивидуальные пенсионные коэффициенты увеличиваются на 36%, а фиксированная часть выплаты — на 45%. Такой шаг уже заметно отражается на размере будущей пенсии, хотя в этот период гражданин получает исключительно заработную плату.

"Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату — на 45%. Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию", — сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Что даёт отсрочка на десять лет

Наиболее ощутимый эффект, по словам парламентария, даёт отсрочка выхода на пенсию на десять лет. В этом случае индивидуальные пенсионные коэффициенты индексируются в 2,32 раза, а фиксированная часть страховой пенсии — в 2,11 раза. Кроме того, за годы работы продолжают начисляться дополнительные пенсионные баллы.

При этом Бессараб подчеркнула, что в период отсрочки пенсионер не получает страховую пенсию, а живёт исключительно на доход от трудовой деятельности. Такое решение требует осознанного выбора и финансовой устойчивости в текущий период.

Выбор остаётся за гражданином

Депутат отметила, что при достижении пенсионного возраста Социальный фонд уведомляет гражданина о праве оформить пенсию. Однако это уведомление не является обязательством немедленно прекращать работу.

"Когда наступает возраст выхода на пенсию, гражданин уведомлен [от Социального фонда] о том, что он может выйти на пенсию и начать получать ее, но, в принципе, он может принять другое решение, остаться работать и увеличить свои пенсионные накопления", — добавила Светлана Бессараб.

Какая пенсия считается основной в России

Страховая пенсия по старости остаётся самым распространённым видом пенсионного обеспечения в стране. По прогнозам, средний размер такой пенсии для неработающих пенсионеров в 2026 году превысит 27 тысяч рублей.

Помимо неё существуют страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Гражданам, не имеющим права на страховую пенсию, назначается социальная пенсия, размер которой определяется отдельно.