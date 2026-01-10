Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© pixabay.com by ReneSchulze1984 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:12

Пенсионный ориентир уже прописан в бюджете: средняя пенсия в 2026 году превысит 27 тысяч

Средняя страховая пенсия по старости в 2026 году составит 27 117 рублей — Каплан Панеш

Средняя страховая пенсия по старости в России в 2026 году превысит 27 тысяч рублей в месяц — этот показатель уже заложен в расчёты бюджета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша (ЛДПР). По его словам, ориентир рассчитан на основе параметров, представленных Социальным фондом.

Что известно о прогнозе на 2026 год

Заявление касается именно средней страховой пенсии по старости, то есть выплаты, которую получают граждане при наличии необходимого страхового стажа и пенсионных коэффициентов. По данным, озвученным парламентариям, расчёт выполнен в рамках подготовки бюджета Социального фонда. Это означает, что показатель отражает не частные оценки, а плановые параметры финансовой системы, отвечающей за пенсионные выплаты.

В озвученной цифре важно слово "средняя": речь идёт об усреднённом уровне по стране, который не учитывает индивидуальные различия в стаже, размере заработка, накопленных пенсионных баллах и региональных особенностях. На практике суммы у конкретных пенсионеров могут заметно отличаться. Однако именно средний показатель обычно используется как индикатор общего уровня пенсионного обеспечения.

"По расчетам бюджета Социального фонда, средняя страховая пенсия по старости в 2026 году составит 27 117 рублей в месяц", — сказал Каплан Панеш.

Почему это значение важно и что оно означает

Озвученная сумма — один из ключевых ориентиров для понимания того, каким будет пенсионный уровень в следующем году. Она позволяет оценить, как государство планирует распределять ресурсы на выплаты, а также насколько изменятся расходы Социального фонда. При этом цифра отражает не только текущие выплаты, но и прогнозируемые параметры, которые будут корректироваться в соответствии с бюджетными решениями.

Поскольку речь идёт о страховой пенсии, её размер напрямую связан с правилами расчёта и индексирования. Важно, что показатель формируется на основании финансовых расчётов фонда, а значит влияет на планирование государственных расходов и социальную политику. Именно поэтому такие данные обычно становятся предметом внимания как властей, так и граждан, для которых пенсия остаётся основным источником дохода.

Читайте также

Лариса Долина отказывается покидать квартиру: судебные приставы приступают к делу вчера в 15:36
Судебные приставы могут вступить в дело: почему Лариса Долина не передала квартиру вовремя

Представители Полины Лурье обратились к судебным приставам для выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, не состоялся акт приема-передачи.

Читать полностью » Ужесточены штрафы за навязывание товаров и услуг — пресс-служба Госдумы вчера в 15:36
Покупатели больше не молчат: штрафы за навязывание товаров и услуг вырастут в несколько раз

С 9 января в России увеличены штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг. Новые меры защищают права потребителей от недобросовестных продавцов.

Читать полностью » МВД РФ назвало возрастные группы курьеров в мошеннических схемах вчера в 15:36
Курьеры в преступных схемах: не те, кем они кажутся — кто на самом деле скрывается за этими ролями

МВД РФ выделило три возрастные группы, которые чаще всего становятся курьерами в мошеннических схемах. Как избежать участия в преступлении?

Читать полностью » Владимир и Татьяна стали самыми популярными именами у пенсионеров — Соцфонд вчера в 13:56
По этим именам сегодня легко узнать пенсионера: данные Соцфонда удивили

Соцфонд опубликовал рейтинг самых распространённых имён среди пенсионеров — данные показали, какие имена оказались вне времени, а какие вышли из моды.

Читать полностью » Интерес к сладким винам в России снижается — руководитель Роскачества Протасов вчера в 12:37
Минус градусы, минус сахар: как меняются винные привычки в России

Россияне всё чаще выбирают лёгкие вина с меньшим содержанием алкоголя и сахара. Роскачество зафиксировало ключевые изменения на рынке.

Читать полностью » Начинать формировать пенсионные накопления стоит буквально с первой зарплаты — президент НАПФ Беляков вчера в 9:28
Пенсия начинается не в старости: один ранний шаг меняет финансовое будущее

Эксперт объяснил, почему начинать копить на пенсию стоит с первой зарплаты и какие привычки важнее уровня дохода.

Читать полностью » Вложения в непонятные инструменты увеличивают риск потери средств — инверстор Ходченков вчера в 9:14
В 2026 году эта финансовая ошибка обходится особенно дорого — многие её не замечают

Инвестор назвал ключевые ошибки, которые могут дорого обойтись россиянам в 2026 году, — от жизни без стратегии до рискованных вложений.

Читать полностью » Единый QR-код для оплаты начнет действовать в России с 2026 года — РБК вчера в 7:33
Один код на всех: как единый QR-код заставит банки забыть о своих приложениях

С 2026 года в России появится единый платежный QR-код, который позволит оплачивать покупки через любое банковское приложение и упростит расчёты для покупателей и продавцов.

Читать полностью »

