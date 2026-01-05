Пенсионные правила переписали тихо: кому в 2026 году откроют страховую пенсию по старости

Пенсионные правила в России в 2026 году изменились так, что часть граждан сможет оформить страховую пенсию по старости уже по новым условиям — а выплаты в ряде случаев назначаются автоматически. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на комментарий доцента кафедры международного бизнеса Финансового университета Жанны Ивановской. Эксперт уточнила, кому именно в этом году доступно оформление страховой пенсии и какие параметры учитываются при расчёте.

Кто сможет оформить страховую пенсию в 2026 году

По словам Ивановской, в 2026 году страховую пенсию смогут оформить женщины, родившиеся в 1967 году, достигшие 59 лет, и мужчины, родившиеся в 1962 году, достигшие 64 лет. Эксперт подчеркнула, что Социальный фонд страны начал назначать эти выплаты автоматически. Это означает, что в некоторых случаях гражданам не требуется отдельно обращаться за оформлением, если все условия соблюдены.

Ивановская отметила, что изменения затрагивают не только возрастные параметры, но и сам порядок назначения. Автоматический формат должен упростить процесс и снизить количество процедурных шагов для граждан. Однако право на выплату всё равно зависит от стажа и накопленных пенсионных коэффициентов.

Из чего складывается страховая пенсия и какие значения действуют

Эксперт пояснила, что страховая пенсия включает две части — фиксированную выплату и индивидуальную составляющую. Вторая рассчитывается исходя из количества пенсионных баллов (ИПК) и трудового стажа. Таким образом итоговый размер выплаты зависит как от общего "базового" компонента, так и от того, сколько гражданин накопил за годы работы.

По данным Ивановской, в 2026 году фиксированная часть страховой пенсии составит 9584 рубля. Стоимость одного пенсионного балла установлена на уровне 156,76 рубля. Для получения страховой пенсии необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и минимум 30 ИПК, подчеркнула специалист.

Индексации и дополнительные корректировки выплат

В материале также говорится, что в 2026 году повышение пенсий получили как работающие, так и неработающие пенсионеры. Индексация составила 7,6%, а средний размер пенсии по старости в результате превысил 27 тысяч рублей в месяц. Эти изменения, как уточняется, затрагивают широкий круг получателей и отражаются на среднем уровне выплат.

Дополнительно с 1 апреля социальные пенсии и выплаты по государственному обеспечению увеличатся на 6,8%. Речь идёт, в том числе, о пенсиях награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и граждан, пострадавших от радиационных аварий. В материале подчёркивается, что индексация охватывает разные категории получателей, включая тех, кто получает пенсии по особым основаниям.

Кому увеличат фиксированную выплату и что ещё изменится

Отдельный блок изменений касается увеличения фиксированных выплат для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы. Также сохраняются дополнительные выплаты для пожилых людей, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками. В этом перечне упоминаются и студенты-очники до 23 лет, что расширяет круг тех, кто может быть учтён при назначении поддержки.

Кроме того, в материале говорится о повышении пенсий военным пенсионерам. Таким образом, изменения 2026 года затрагивают как стандартные страховые выплаты, так и отдельные категории поддержки, предусматривающие дополнительные начисления и индексации.