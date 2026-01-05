Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Российское пенсионное удостоверение
Российское пенсионное удостоверение
© petitsiyu-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-podpisali-million-chelovek by Klops.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:36

Пенсионные накопления можно забрать сразу — если пройти проверку: какие два условия станут решающими

Подольская заявила о выплате накоплений до 440 тысяч рублей одной суммой — РИА Новости

Единовременно получить пенсионные накопления в размере до 440 тысяч рублей можно, но такая выплата доступна не всем: право на неё зависит от возраста и расчётного размера будущей ежемесячной накопительной пенсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта РАНХиГС Татьяну Подольскую. Она пояснила, при каких условиях накопления могут быть выданы одной суммой и как проверить, попадает ли человек под этот критерий.

Два условия для единовременной выплаты

Первое требование связано с возрастом: право на получение пенсионных накоплений единовременно возникает при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Второе условие касается расчёта будущих выплат: размер ежемесячной накопительной пенсии должен составлять не более 10% от прожиточного минимума.

Подольская уточнила, что именно этот показатель становится ключевым ограничителем. Если рассчитанная ежемесячная выплата превышает установленный порог, единовременное получение накоплений в размере 440 тысяч рублей становится невозможным. В таком случае выплаты будут назначаться иначе, в зависимости от действующих правил.

Порог по выплатам привязан к прожиточному минимуму

Эксперт отметила, что в новом году федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составит 16 288 рублей. Следовательно, 10% от этой суммы — 1 628,8 рубля. Это означает, что размер ежемесячной накопительной пенсии не должен превышать 1 628,8 рубля, чтобы пенсионер мог претендовать на выплату всей суммы накоплений сразу.

При этом сама величина единовременной выплаты зависит от того, сколько человек успел накопить. Указанная сумма в 440 тысяч рублей фигурирует как возможный размер накоплений, который можно получить единоразово при выполнении условий. И именно расчёт ежемесячной выплаты определяет, будет ли такая опция доступной.

Как рассчитать свою выплату и где узнать сумму накоплений

Подольская объяснила механизм расчёта: чтобы определить размер ежемесячной накопительной пенсии, нужно разделить сумму накоплений на 270 месяцев. По её словам, этот показатель используется при вычислении суммы выплаты и позволяет понять, проходит ли пенсионер по критерию "не более 10% от прожиточного минимума".

"Рассчитать размер ежемесячной накопительной пенсии можно, разделив размер накоплений на 270 месяцев. Уточнить их размер можно на портале Госуслуг или в Соцфонде РФ", — цитирует ее РИА Новости.

Эксперт также уточнила, что информацию о накоплениях можно посмотреть через портал Госуслуг или получить в Социальном фонде России. Это позволяет заранее оценить перспективу единовременной выплаты и подготовиться к оформлению, если критерии соблюдены.

Налоговые послабления и возможности повышения пенсий

В материале также приводятся слова сенатора Натальи Мельниковой, которая напомнила о нескольких налоговых послаблениях для пенсионеров. В частности, речь идёт об освобождении от уплаты налогов на определённые виды имущества. Это, по её словам, относится к мерам поддержки, которые могут снизить финансовую нагрузку на людей старшего возраста.

Кроме того, депутат Госдумы и зампредседателя думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал о возможностях повышения пенсий с 1 января 2026 года. Подробности этих вариантов в материале не приводятся, однако сама тема обозначена как часть обсуждения мер, связанных с доходами пенсионеров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Свердловская область собрала 449 млн рублей выигрышей в Русском лото — Столото 03.01.2026 в 15:03
Регионы поделили новогоднюю удачу неравномерно: одни собрали 400 млн, другие остались в тени

Итоги новогоднего "Русского лото" показали, где удача принесла сотни миллионов. Какие регионы стали лидерами и кто разделил миллиард?

Читать полностью » Генпрокуратура зафиксировала рост преступлений подростков на 10,9% в 2025 году — ТАСС 03.01.2026 в 11:28
Первые месяцы дали тревожный сигнал — в первом полугодии всплеск подростковой преступности дошёл до 18 процентов

Подростковая преступность в России развернулась вверх после лет снижения: что показывает статистика и какие статьи чаще всего приводят к приговорам.

Читать полностью » Григорий Сергеев призвал ждать помощи только при уверенности, что идут поиски — ТАСС 03.01.2026 в 10:36
Телефон садится, фонарь гаснет — и лес забирает уверенность: набор вещей, который решает всё

Когда в лесу стоит ждать спасателей и почему ожидание — это костёр, укрытие и связь: рекомендации "ЛизаАлерт" без лишних слов.

Читать полностью » Правительство РФ поручило создать платформу данных о киберпреступлениях — Михаил Мишустин 03.01.2026 в 10:36
Схема повторяется — а наказания нет: единая база киберпреступлений должна закрыть эту дыру

В России до 2 марта 2026 года создадут единую платформу по цифровым преступлениям на базе "Антифрода" и сформируют федеральный штаб.

Читать полностью » Вице-премьер Патрушев исполнил мечту 15-летнего подростка о танках — ТАСС 03.01.2026 в 10:36
Новогодний подарок оказался не в коробке: поездка в Кубинку превратила мечту о танках в реальность

Мечта подростка из Таганрога привела его в танковые музеи Подмосковья — и показала, как желание может стать настоящим путешествием.

Читать полностью » МРОТ с 1 января установлен на уровне 27 093 рубля — Вячеслав Володин 03.01.2026 в 10:36
МРОТ звучит как сухая аббревиатура — но после его роста меняются зарплаты и пособия для миллионов

МРОТ с 1 января вырос более чем на 20% и превысил 27 тыс. рублей. Какие выплаты пересмотрены в 2026 году и кто ощутит изменения?

Читать полностью » Пенсионеры в России могут получить льготы по налогу на имущество — Мельникова 03.01.2026 в 5:23
Один дом — и никаких налогов: как пенсионеры могут сэкономить на собственности

Пенсионеры в России освобождены от уплаты налогов на имущество и могут рассчитывать на льготы по земельному и транспортному налогам.

Читать полностью » В 2026 году россияне будут отдыхать рекордные 118 дней — ТАСС 03.01.2026 в 3:43
118 дней отдыха — звучит как праздник, но с ними придёт и другая сторона отдыха

В 2026 году россияне смогут отдыхать 118 дней, что в 2,1 раза больше рабочих дней. Подробности о праздниках и переносах — в нашем обзоре.

Читать полностью »

Новости
Мир
В Японии продали тунца за рекордные 510 млн иен на аукционе — ТАСС
Мир
Трамп заявил о готовности нефтяных компаний США вернуться в Венесуэлу — ТАСС
Мир
Трамп заявил об отсутствии необходимости в новом военном сценарии по Венесуэле — ТАСС
Авто и мото
Дверные уплотнители предотвращают коррозию кузова — автомеханики
Общество
Правительство утвердило план расширения продлёнки в школах на 5 лет — ТАСС
Красота и здоровье
Васильева связала содержание тревоги и бреда с контекстом эпохи — ДП
Мир
The Guardian описал рост давления на Зеленского из-за отсутствия выборов
ДФО
Росстандарт не рассматривает инициативы о запрете праворульных машин — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet