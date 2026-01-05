Пенсионные накопления можно забрать сразу — если пройти проверку: какие два условия станут решающими

Единовременно получить пенсионные накопления в размере до 440 тысяч рублей можно, но такая выплата доступна не всем: право на неё зависит от возраста и расчётного размера будущей ежемесячной накопительной пенсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта РАНХиГС Татьяну Подольскую. Она пояснила, при каких условиях накопления могут быть выданы одной суммой и как проверить, попадает ли человек под этот критерий.

Два условия для единовременной выплаты

Первое требование связано с возрастом: право на получение пенсионных накоплений единовременно возникает при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Второе условие касается расчёта будущих выплат: размер ежемесячной накопительной пенсии должен составлять не более 10% от прожиточного минимума.

Подольская уточнила, что именно этот показатель становится ключевым ограничителем. Если рассчитанная ежемесячная выплата превышает установленный порог, единовременное получение накоплений в размере 440 тысяч рублей становится невозможным. В таком случае выплаты будут назначаться иначе, в зависимости от действующих правил.

Порог по выплатам привязан к прожиточному минимуму

Эксперт отметила, что в новом году федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составит 16 288 рублей. Следовательно, 10% от этой суммы — 1 628,8 рубля. Это означает, что размер ежемесячной накопительной пенсии не должен превышать 1 628,8 рубля, чтобы пенсионер мог претендовать на выплату всей суммы накоплений сразу.

При этом сама величина единовременной выплаты зависит от того, сколько человек успел накопить. Указанная сумма в 440 тысяч рублей фигурирует как возможный размер накоплений, который можно получить единоразово при выполнении условий. И именно расчёт ежемесячной выплаты определяет, будет ли такая опция доступной.

Как рассчитать свою выплату и где узнать сумму накоплений

Подольская объяснила механизм расчёта: чтобы определить размер ежемесячной накопительной пенсии, нужно разделить сумму накоплений на 270 месяцев. По её словам, этот показатель используется при вычислении суммы выплаты и позволяет понять, проходит ли пенсионер по критерию "не более 10% от прожиточного минимума".

"Рассчитать размер ежемесячной накопительной пенсии можно, разделив размер накоплений на 270 месяцев. Уточнить их размер можно на портале Госуслуг или в Соцфонде РФ", — цитирует ее РИА Новости.

Эксперт также уточнила, что информацию о накоплениях можно посмотреть через портал Госуслуг или получить в Социальном фонде России. Это позволяет заранее оценить перспективу единовременной выплаты и подготовиться к оформлению, если критерии соблюдены.

Налоговые послабления и возможности повышения пенсий

В материале также приводятся слова сенатора Натальи Мельниковой, которая напомнила о нескольких налоговых послаблениях для пенсионеров. В частности, речь идёт об освобождении от уплаты налогов на определённые виды имущества. Это, по её словам, относится к мерам поддержки, которые могут снизить финансовую нагрузку на людей старшего возраста.

Кроме того, депутат Госдумы и зампредседателя думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал о возможностях повышения пенсий с 1 января 2026 года. Подробности этих вариантов в материале не приводятся, однако сама тема обозначена как часть обсуждения мер, связанных с доходами пенсионеров.