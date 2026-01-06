Пенсионеры вернутся на рынок труда: как обучение и гибкая занятость откроют новые горизонты

Российские власти намерены развивать формы надомной, временной и гибкой занятости для граждан старшего поколения, что, по их мнению, станет важным шагом к улучшению качества жизни этой социальной группы. Об этом говорится в плане, утвержденном правительством России, с которым ознакомился ТАСС.

Для достижения поставленных целей власти регионов должны разработать и реализовать тематические проекты и мероприятия, направленные на поддержку этой категории граждан. Помимо этого, от них ожидается предоставление ежегодных отчетов в Министерство труда и социальной защиты России.

Профессиональное обучение и дополнительное образование для пенсионеров

Одной из ключевых мер, предложенных в рамках плана, является профессиональное обучение граждан старше 50 лет и людей предпенсионного возраста. Это позволит повысить их квалификацию, адаптировать к изменениям на рынке труда и расширить возможности для трудоустройства. Кроме того, планируется внедрение дополнительных программ профессионального образования с государственной поддержкой, что откроет новые перспективы для тех, кто стремится развиваться и продолжать работать в зрелом возрасте.

Меры направлены не только на улучшение финансового положения пожилых людей, но и на повышение их качества жизни. Ожидается, что благодаря таким инициативам граждане старшего поколения смогут легче найти работу, а также улучшить свои условия труда и жизни.

Статистика работающих пенсионеров в России

По данным Социального фонда России (СФР), на 1 сентября 2025 года в России проживало 40,7 млн пенсионеров. Из них 7,45 млн человек (более 18%) продолжали работать, что свидетельствует о растущем числе работающих пенсионеров в стране.

Таким образом, развитие гибких форм занятости для граждан старшего поколения, поддержка их профессионального образования и создание условий для трудоустройства стали важной частью социальной политики государства.