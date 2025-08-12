Пенсия — это не пауза, а перелёт: как пожилые россияне покоряют мир

Забываем стереотипы о загаре под зонтами и тихих вечерах в санатории. Современные российские пенсионеры выбирают другой сценарий для отпуска — они едут за впечатлениями, а не просто за отдыхом. Причём делают это активно и с энтузиазмом.

Экскурсии вместо шезлонга

Генеральный директор туроператора "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов рассказал в интервью НСН:

"Пенсионеры хотят больше всего увидеть, чем просто полежать — это факт".

Он подчёркивает: круизы и насыщенные экскурсионные туры — фавориты у путешественников старшего возраста. И это логично. Такой формат позволяет без особой спешки посмотреть максимум, не напрягаясь переездами и сборами чемоданов через день.

Кто путешествует чаще?

Согласно данным сервиса OneTwoTrip, доля туристов старше 60 лет в России растёт.

В 2022 году их было 6,4%,

А в 2024-м — уже 7,6%.

Чаще всего путешествуют пенсионеры из:

Москвы и Подмосковья — 24% от общего числа поездок;

Краснодарского края — 10%;

Санкт-Петербурга — 9%;

Ростовской области — 3%;

Ставропольского края — 2%.

Рост объясняется просто: всё больше пожилых россиян уверенно пользуются интернетом и умеют самостоятельно бронировать туры онлайн.

"Наши люди стали активнее жить чуть дольше, следовательно, и путешествуют они чуть дольше", — отмечает Арутюнов.

Популярные направления: от Турции до сафари

Из зарубежных направлений на первом месте Турция — её ежегодно посещают около шести миллионов россиян.

Следом идут ОАЭ и Китай, на которые приходится по 1,5 миллиона туристов в год.

Интересно, что пожилые путешественники нередко отправляются за границу вместе с внуками, пока родители на работе. При этом они предпочитают прямые рейсы, избегая пересадок и долгих стыковок. Поэтому фаворитами остаются страны, с которыми у России есть прямое авиасообщение.