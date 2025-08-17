Как пенсионерам с дачей снизить налоги вдвое и больше

Российские пенсионеры, владеющие дачными участками, могут значительно снизить налоговую нагрузку благодаря федеральным льготам. О возможностях рассказала сенатор, председатель движения "Социал-демократический союз женщин России" Ольга Епифанова в беседе с RT.

Льготы по земельному налогу

По словам Епифановой, пенсионеры освобождаются от уплаты налога на землю площадью до шести соток. Если участок больше — налог начисляется только на ту часть, которая превышает этот размер.

Льготы по имущественному налогу

"Пенсионеры освобождаются от налога на одну постройку каждого типа — жилой дом, баня, гараж, сарай или хозпостройка, если площадь не превышает 50 квадратных метров. Если здание не оформлено официально, лучше пройти регистрацию, чтобы избежать проблем в будущем", — подчеркнула сенатор.

Для кого еще действуют послабления

Снижение налогов предусмотрено и для предпенсионеров — женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. Для получения льготы нужно подать заявление в налоговую инспекцию. Без обращения послабления не применяются.

Дополнительные региональные льготы

В некоторых регионах, по словам Епифановой, действуют расширенные меры — например, полное освобождение от земельного налога для ветеранов и почётных граждан. Узнать об их наличии можно в местных органах соцзащиты.