Пенсионерка из Петербурга получит от коммунальщиков 75 тыс. рублей в качестве компенсации за "зимнюю" травму

Василеостровский суд встал на сторону пострадавшей прошлой зимой пенсионерки. Он постановил выплатить 68-летней петербурженке компенсацию в размере 75 тыс. рублей, пишет издание "Мойка78" со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Как удалось выяснить в ходе проверки, ответственность за происходящее лежит на коммунальщиках. При этом администрация Александра Беглова не контролировала деятельность ответственной за уборку организации.

Ранее стало известно, что житель Пушкинского района отсудил у коммунального предприятия 70 тыс. рублей. Такую компенсацию профильные органы назначили за перелом малоберцовой кости левой ноги со смещением. Его петербуржец получил из-за того, что дорога не была обработана от наледи.

Однако подобные инциденты не мотивируют Смольный ответственнее подходить к вопросу и контролировать городские службы. В минувшую субботу от наледи пострадал мужчина из Приморского района. Он поскользнулся и получил растяжение голеностопа. Наиболее вероятно, очередей в травмпунктах Петербурга нужно ждать и в этом году.