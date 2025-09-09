Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пожилой мужчина с ноутбуком
© freepik.com by DC Studio is licensed under public domain
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:44

Поликлиника вместо офиса: почему одни стареют, а другие находят второй старт

Психолог: продолжение трудовой деятельности в пожилом возрасте полезно для мозга

Сто процентов правда. Так оценила психолог, кандидат социологических наук, директор психологического центра "Личность" Людмила Полянова в беседе с NewsInfo расхожее утверждение, что работа держит людей пенсионного возраста в тонусе и "не даёт" часто болеть.

"Если человек работает, то он понимает, что нужен. Самое основное, что держит человека на плаву — ощущение нужности. Пока человек нужен, находятся все ресурсы. Если этого делать не надо, то мы так устроены, что человек будет лениться. Если нет необходимости тренировать функцию, то она отмирает. И очень быстро отмирают нейронные связи в мозге, которые сформированы на протяжении всей жизни этого человека", — пояснила психолог.

На смену нейронным связям ежедневного рабочего ритма при выходе на пенсию приходят другие мозговые процессы, рассказывает Полянова. И добавляет — если у пожилого человека нет никаких активностей в жизни.

"Начинается обсуждение общих интересов. Мы с вами видели этих особенно бабушек, дедушки реже это делают, которые приходят в поликлинику пообщаться. Они с удовольствием сидят в очереди, они задают массу вопросов врачам и так далее, и так далее, и так далее", — говорит социолог.

Эксперт считает, что важно рассчитывать свой ресурс и встраиваться в активность, которую предполагает новый, пенсионный этап жизни.

