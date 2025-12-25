Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:41

Пенсионер как красный флаг: почему риелторы насторожены при сделках с жильем пожилых людей

Термин пенсионер стал красным флагом при сделках с недвижимостью – DEITA.RU

Термин "пенсионер" стал "красным флагом" при сделках с недвижимостью, вызывая особую настороженность у риелторов и участников рынка, так как за этим словом скрываются так называемые "бабушкины" схемы. Об этом в комментарии ТАСС рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников, передает ИА DEITA.RU.

Риски при сделках с недвижимостью пожилых людей

По словам Банникова, в прошлом страхи, связанные с продажей недвижимости пожилыми людьми, существовали, однако сейчас они приобрели более острый характер. Проблемы начинаются, когда пенсионер или человек предпенсионного возраста решает продать свою квартиру. В большинстве случаев у таких людей отсутствует план по приобретению нового жилья, что означает, что они продают жилье без ясных дальнейших шагов.

Это особенно критично, если квартира является единственным жильем, так как такие сделки в настоящее время практически невозможно реализовать на рынке. Банников связывает подобные ситуации с "эффектом Долины", который может привести к юридическим проблемам.

Проблемы с завершением сделок

Если продавец не имеет ясного плана, сделка может затянуться или вовсе не состояться. В таких случаях квартира может длительное время "висеть" на рынке недвижимости, а продавец остается без результата. Это связано с повышенным риском и недоверием к подобным схемам, и многие покупатели избегают таких сделок.

Кроме того, многие потенциальные покупатели не знают об особенностях "пенсионных" сделок, что может привести к неожиданным юридическим проблемам, если сделка не завершится или столкнется с препятствиями. Это создает дополнительные сложности для продавцов и замедляет развитие сделок с наследственным и пенсионным жильем.

