Бизнесмен рассчитывает деньги
Бизнесмен рассчитывает деньги
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:51

Слова прозвучали — выплаты пошли: пенсию по потере кормильца семье из Новосибирска передали на выплату

После обращения на прямой линии семье погибшего участника СВО срочно назначили выплаты

Ситуация с задержкой выплат семье погибшего участника СВО из Новосибирска получила развитие спустя короткое время после того, как о ней публично заявили во время прямой линии. Вопрос о пенсии по потере кормильца, который прозвучал в обращении к президенту, был решён. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство труда и социального развития Новосибирской области.

Обращение в эфир и обстоятельства семьи

В ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, на связь с президентом вышла Кристина из Новосибирска. Она рассказала, что её муж погиб в зоне СВО, а у неё на попечении остались двое детей — шести и четырёх лет. При этом, по её словам, семье не оформили ни пенсию по потере кормильца, ни удостоверения членов семьи погибшего.

В обращении прозвучал вопрос о том, можно ли ускорить сроки рассмотрения таких ситуаций. Тема была обозначена как пример затягивания решений, от которых напрямую зависит социальная поддержка семьи.

Реакция президента и оценка задержки

Владимир Путин отреагировал на обращение и извинился за действия служб, допустивших сложившуюся ситуацию. Он связал произошедшее с нерасторопностью чиновников и отметил, что подобные случаи отражают проблемы избыточной бюрократии. Президент также пообещал, что обращение будет выполнено в кратчайшие сроки.

В ходе обсуждения он подчеркнул, что в этой сфере накопилось много вопросов, требующих более оперативного решения.

Назначение пенсии и оформление документов

После обращения, как сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, семье назначена положенная пенсия. В ведомстве уточнили, что по оперативной информации структур Министерства обороны РФ пенсия по потере кормильца оформлена супруге и детям погибшего военнослужащего и передана для выплаты в кредитное учреждение.

