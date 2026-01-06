Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пенсионер считает деньги дома
Пенсионер считает деньги дома
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:08

Выбросьте калькулятор: пенсионерам доплатят до нужной суммы без заявлений

Соцдоплата пенсионерам назначается автоматически без заявлений — Балынин

Если суммарные выплаты неработающего пенсионера оказываются ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, государство обязано довести доход до нужного уровня через федеральную или региональную социальную доплату. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина. По словам эксперта, механизм доплаты действует автоматически и распространяется на тех, чьё материальное обеспечение не достигает установленного показателя. В 2026 году прожиточный минимум пенсионера на федеральном уровне составляет 16,2 тыс. рублей.

Балынин уточнил, что речь идёт не только о самой пенсии, но и обо всех денежных выплатах, которые учитываются при расчёте обеспеченности. Это означает, что итоговая сумма складывается из нескольких компонентов, и именно её сравнивают с прожиточным минимумом пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Если разница оказывается существенной, пенсионеру назначают доплату до уровня ПМП — в зависимости от условий это может быть федеральная или региональная мера.

Кому положена социальная доплата и как она рассчитывается

Игорь Балынин пояснил, что право на социальную доплату имеют неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения меньше величины ПМП в регионе проживания. В таком случае устанавливается доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера. Эксперт подчеркнул, что механизм распространяется на всех, кто подпадает под критерии, и зависит от фактического уровня выплат и действующего регионального показателя.

"Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП", — объяснил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Таким образом, главным условием для получения становится не размер пенсии как таковой, а итоговый объём денежных выплат, сопоставленный с региональным минимумом.

Балынин уточнил, что доплата предназначена именно для доведения суммарного обеспечения до установленного уровня. Это означает, что механизм работает как "поддержка разницы": если выплаты не достигают порога, государство добавляет недостающую сумму. Такой подход призван обеспечить минимальный гарантированный уровень дохода пенсионеру в зависимости от региона проживания.

Какие выплаты учитываются и что не входит в расчёт

Эксперт сообщил, что доплата устанавливается автоматически всем неработающим пенсионерам, если их пенсия, накопительные выплаты, ежемесячные денежные выплаты и другие меры поддержки в денежной форме не достигают величины ПМП. То есть расчёт ведётся по совокупности регулярных денежных поступлений, а не только по одному источнику. Это важно для понимания: даже при относительно небольшой пенсии общий доход может быть выше за счёт дополнительных выплат, и тогда право на доплату может не возникнуть.

Игорь Балынин отдельно обозначил исключения. По его словам, разовая помощь и поддержка в натуральной форме при расчёте не учитываются. Это значит, что речь идёт именно о постоянных денежных выплатах, которые можно оценить как стабильный доход. Такой принцип закрепляет логику доплаты как механизма регулярного выравнивания, а не компенсации разовых расходов.

Федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2026 году

Балынин также привёл федеральный ориентир: в 2026 году прожиточный минимум пенсионера на федеральном уровне составляет 16,2 тыс. рублей. Этот показатель используется как базовая рамка, однако доплата определяется с учётом величины ПМП в регионе проживания пенсионера. Поэтому конкретный порог, до которого будут доводиться выплаты, зависит от региональных значений.

Таким образом, социальная доплата в 2026 году остаётся инструментом поддержки неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума пенсионера. Эксперт подчёркивает автоматический характер назначения и указывает, что ключевым критерием является суммарный объём материального обеспечения, включающий регулярные выплаты в денежной форме.

