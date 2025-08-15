Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Лев Лещенко
Лев Лещенко
© commons.wikimedia.org by DVRozhkov is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:32

Лев Лещенко откладывает пенсию: зачем народный артист копит деньги, которые мог бы тратить

Лев Лещенко откладывает пенсию в 30 тысяч рублей на путешествия

Не каждый знаменитый артист решает копить государственные выплаты, а не тратить их на повседневные нужды. Лев Лещенко признался, что именно так и поступает. Получая от государства пенсию в размере 30 тысяч рублей, он предпочитает откладывать эти деньги, а не использовать их сразу.

Почему артист отказался от части выплат

Лев Лещенко, народный артист РСФСР и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", получает пенсию по заслугам. От обычных возрастных выплат он сознательно отказался.

"Мне неудобно получать деньги, которые другим людям нужны больше", — объяснил певец.

Такое решение он принимает не из-за финансовых трудностей, ведь продолжает активно выступать и участвовать в различных программах, а из-за внутреннего чувства справедливости и желания не забирать лишнее у тех, кто больше нуждается.

На что пойдут накопления

Пенсия Лещенко — это его личный "фонд путешествий".

"Нет какой-то цели, которая заставляет меня откладывать пенсию, просто пока я в состоянии петь, выступать и зарабатывать на концертах или программах, я делаю это. А накопленное буду потом тратить на путешествия, наверное", — рассказал артист.

Он добавил, что среди его друзей-артистов есть немало тех, кто придерживается похожей тактики и не расходует пенсионные деньги сразу.

Музыка вне возраста

Интересно, что Лев Лещенко не ограничивается только классическим или советским репертуаром. Артист признался, что внимательно следит за современной поп-сценой и знаком с творчеством таких исполнителей, как Мари Краймбрери и Клава Кока.

