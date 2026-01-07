Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пересчёт пенсии
Пересчёт пенсии
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:44

Срочная выплата против пожизненной: как 10 лет получать 191 тысячу вместо 100 тысяч ежемесячно

Ежемесячный взнос 3 тысячи рублей обеспечит прибавку к пенсии в 30 тысяч — Беляков

Дополнительный доход на пенсии в размере от 30 до 100 тысяч рублей в месяц возможен даже без крупных стартовых вложений — при условии долгосрочного планирования. Государственная программа долгосрочных сбережений позволяет сформировать пожизненную или срочную прибавку к пенсии за счёт регулярных взносов и господдержки. Об этом сообщает издание "Российская газета", для которого эксперты рассчитали параметры таких накоплений.

Сколько нужно откладывать, чтобы увеличить пенсию

Расчёты основаны на примере человека с доходом до 80 тысяч рублей в месяц. Как пояснил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков, при ежемесячных взносах по 3 тысячи рублей можно добиться существенной прибавки к пенсии, но ключевую роль играет срок накоплений.

"Чтобы получить пожизненную прибавку к пенсии в размере 30 тысяч рублей в месяц, человеку необходимо откладывать в ПДС по три тысячи рублей в месяц в течение 29 лет", — рассказал президент НАПФ Сергей Беляков.

Для прибавки в 50 тысяч рублей срок увеличивается до 33 лет, а для 100 тысяч — до 38 лет. При этом увеличение ежемесячного взноса до 5 тысяч рублей позволяет сократить сроки накоплений на несколько лет.

Роль государственного софинансирования

Значительно увеличить итоговую сумму помогает государственное софинансирование личных взносов. Его размер зависит от дохода участника программы. При заработке до 80 тысяч рублей в месяц государство удваивает взносы, при доходе от 80 до 150 тысяч — добавляет 50%, а при доходе свыше 150 тысяч рублей — 25%.

Таким образом, итоговый размер накоплений и будущей негосударственной пенсии зависит не только от дисциплины сбережений, но и от объёма господдержки. Чем раньше человек подключается к программе, тем сильнее работает эффект сложного процента, когда доход приносят не только взносы, но и ранее начисленные проценты.

Пожизненные и срочные выплаты

Программа долгосрочных сбережений позволяет выбрать формат получения средств. Помимо пожизненной пенсии, участник может оформить срочные выплаты сроком от одного года до десяти лет либо получить всю сумму единовременно. При длительных сроках накоплений разница между форматами становится особенно заметной.

Так, при взносах по 3 тысячи рублей в течение 38 лет на счёте может накопиться около 23 миллионов рублей. При выборе срочной выплаты на 10 лет ежемесячный доход составит уже 191 тысячу рублей вместо пожизненных 100 тысяч. Аналогично, при сроке накоплений 33 года сумма выплат на 10 лет достигнет 118 тысяч рублей в месяц, а при 29 годах — около 80 тысяч.

Если начать копить с молодости

Наиболее ощутимый эффект достигается при раннем старте. По словам Белякова, мужчине с доходом до 80 тысяч рублей, начавшему участие в программе в 22 года и выходящему на пенсию в 65 лет, достаточно откладывать около 500 рублей в месяц, чтобы обеспечить пожизненную прибавку в 30 тысяч рублей. Для 50 тысяч потребуется около 750 рублей, для 100 тысяч — 1450 рублей.

Женщинам при более раннем пенсионном возрасте потребуется больший ежемесячный взнос, но принцип остаётся тем же: длительный срок позволяет снизить финансовую нагрузку. Как отметил эксперт, "ключевой принцип — чем раньше вы начнёте, тем меньше будет размер ежемесячного взноса благодаря длительному сроку и эффекту сложного процента".

Альтернативные способы накоплений

Помимо ПДС, эксперты указывают и на другие инструменты. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян предложил рассмотреть индивидуальный инвестиционный счёт и вложения в акции крупнейших российских компаний. При диверсифицированном портфеле и реинвестировании доходов потенциальная сумма накоплений за 10-20 лет может вырасти в разы, хотя такой способ сопряжён с рыночными рисками.

Таким образом, увеличение дохода на пенсии возможно при разных стратегиях, но решающим фактором остаётся время. Чем раньше человек начинает формировать капитал, тем меньших усилий это потребует в будущем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цифровой детокс станет массовым трендом к 2026 году — футуролог Попов сегодня в 8:08
Ваш смартфон крадёт у вас 88 дней в году: почему в 2026-м все начнут от него избавляться

Футуролог прогнозирует рост отказа от смартфонов и популярность цифрового детокса. В 2026 году антицифровой образ жизни может стать новым трендом.

Читать полностью » Искусственный интеллект заметно повлияет на структуру занятости в 2026 году — Лоикова сегодня в 8:05
Слияние человеческого интеллекта и нейросетей: чему нужно учиться, чтобы остаться востребованным

Искусственный интеллект меняет рынок труда: какие профессии трансформируются и какие новые специалисты будут востребованы уже в 2026 году.

Читать полностью » Штрафы за курение в парках и на набережных могут повысить — Лещинская сегодня в 8:01
Электронные сигареты усугубили проблему: почему курильщики игнорируют запреты и что с этим делать

Общественники предложили повысить штрафы за курение и расширить список мест с полным запретом, указав на угрозу для здоровья детей.

Читать полностью » Патриарх Кирилл выступил с рождественским обращением к верующим — патриаршая пресс-служба сегодня в 7:48
Патриарх затронул самый острый вопрос: что люди веками просят у Бога и что получают в ответ

В рождественском обращении патриарх Кирилл объяснил, почему Бог отвечает людям не идеальным государством, а жертвенной любовью.

Читать полностью » Русистка из Индии создала музей русской культуры в Нью-Дели - ТАСС вчера в 14:57
Каждый экспонат — это послание: как русская культура стала доступна индийским студентам через коллекцию

Русистка из Индии собрала коллекцию сувениров из России, которая уже стала популярной среди местных жителей и студентов. Как это связано с её любовью к культуре?

Читать полностью » Валерий Фальков сообщил о росте внебюджетных инвестиций в ПИШ - Пресс-служба Чернышенко вчера в 14:57
51 миллиард рублей внебюджетных инвестиций: как ПИШ меняют российское образование и промышленность

В 2025 году передовые инженерные школы России привлекли рекордные внебюджетные инвестиции, что ускорит развитие научных и образовательных программ в сотрудничестве с бизнесом.

Читать полностью » Мошенники создают фальшивые сайты с доменами .top и .shop - ТАСС вчера в 14:57
Скидки, которые заманивают в ловушку: как распознать фальшивые сайты с невероятными предложениями

Мошенники в новогодние праздники используют различные схемы обмана, включая создание фальшивых сайтов. Как не попасться на уловки?

Читать полностью » МВД предупредило о новой схеме мошенничества с арендой жилья — МВД России вчера в 14:57
От предоплаты до дополнительных расходов: новая схема мошенничества с арендой квартир

В России появилась новая схема мошенничества с арендой жилья. Как не стать жертвой обмана и сохранить деньги? Читайте подробности.

Читать полностью »

Новости
Наука
Крысы с высоким уровнем кортикостерона чаще употребляли каннабис — МакЛафлин
Наука
Температура Западной фумаролы составила плюс 5-6 градусов — АиФ Камчатка
Наука
Сибоглинидные полихеты выживают за счет симбиоза с бактериями — Nature
Наука
Бразильские долгожители показали высокую протеасомную активность лимфоцитов — Genomic Psychiatry
Авто и мото
BMW отзывает 37 тысяч кроссоверов X3 по всему миру — 32cars.ru
Авто и мото
У Kia Sportage возникают задиры цилиндров после 100 тыс км — Логинов
Авто и мото
Электромобиль Tesla 2014 года оценили в 2,79 млн рублей — РГ
Общество
Россия заняла седьмое место в мире по импорту игристого вина — ООН Comtrade
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet