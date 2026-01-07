Срочная выплата против пожизненной: как 10 лет получать 191 тысячу вместо 100 тысяч ежемесячно

Дополнительный доход на пенсии в размере от 30 до 100 тысяч рублей в месяц возможен даже без крупных стартовых вложений — при условии долгосрочного планирования. Государственная программа долгосрочных сбережений позволяет сформировать пожизненную или срочную прибавку к пенсии за счёт регулярных взносов и господдержки. Об этом сообщает издание "Российская газета", для которого эксперты рассчитали параметры таких накоплений.

Сколько нужно откладывать, чтобы увеличить пенсию

Расчёты основаны на примере человека с доходом до 80 тысяч рублей в месяц. Как пояснил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков, при ежемесячных взносах по 3 тысячи рублей можно добиться существенной прибавки к пенсии, но ключевую роль играет срок накоплений.

"Чтобы получить пожизненную прибавку к пенсии в размере 30 тысяч рублей в месяц, человеку необходимо откладывать в ПДС по три тысячи рублей в месяц в течение 29 лет", — рассказал президент НАПФ Сергей Беляков.

Для прибавки в 50 тысяч рублей срок увеличивается до 33 лет, а для 100 тысяч — до 38 лет. При этом увеличение ежемесячного взноса до 5 тысяч рублей позволяет сократить сроки накоплений на несколько лет.

Роль государственного софинансирования

Значительно увеличить итоговую сумму помогает государственное софинансирование личных взносов. Его размер зависит от дохода участника программы. При заработке до 80 тысяч рублей в месяц государство удваивает взносы, при доходе от 80 до 150 тысяч — добавляет 50%, а при доходе свыше 150 тысяч рублей — 25%.

Таким образом, итоговый размер накоплений и будущей негосударственной пенсии зависит не только от дисциплины сбережений, но и от объёма господдержки. Чем раньше человек подключается к программе, тем сильнее работает эффект сложного процента, когда доход приносят не только взносы, но и ранее начисленные проценты.

Пожизненные и срочные выплаты

Программа долгосрочных сбережений позволяет выбрать формат получения средств. Помимо пожизненной пенсии, участник может оформить срочные выплаты сроком от одного года до десяти лет либо получить всю сумму единовременно. При длительных сроках накоплений разница между форматами становится особенно заметной.

Так, при взносах по 3 тысячи рублей в течение 38 лет на счёте может накопиться около 23 миллионов рублей. При выборе срочной выплаты на 10 лет ежемесячный доход составит уже 191 тысячу рублей вместо пожизненных 100 тысяч. Аналогично, при сроке накоплений 33 года сумма выплат на 10 лет достигнет 118 тысяч рублей в месяц, а при 29 годах — около 80 тысяч.

Если начать копить с молодости

Наиболее ощутимый эффект достигается при раннем старте. По словам Белякова, мужчине с доходом до 80 тысяч рублей, начавшему участие в программе в 22 года и выходящему на пенсию в 65 лет, достаточно откладывать около 500 рублей в месяц, чтобы обеспечить пожизненную прибавку в 30 тысяч рублей. Для 50 тысяч потребуется около 750 рублей, для 100 тысяч — 1450 рублей.

Женщинам при более раннем пенсионном возрасте потребуется больший ежемесячный взнос, но принцип остаётся тем же: длительный срок позволяет снизить финансовую нагрузку. Как отметил эксперт, "ключевой принцип — чем раньше вы начнёте, тем меньше будет размер ежемесячного взноса благодаря длительному сроку и эффекту сложного процента".

Альтернативные способы накоплений

Помимо ПДС, эксперты указывают и на другие инструменты. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян предложил рассмотреть индивидуальный инвестиционный счёт и вложения в акции крупнейших российских компаний. При диверсифицированном портфеле и реинвестировании доходов потенциальная сумма накоплений за 10-20 лет может вырасти в разы, хотя такой способ сопряжён с рыночными рисками.

Таким образом, увеличение дохода на пенсии возможно при разных стратегиях, но решающим фактором остаётся время. Чем раньше человек начинает формировать капитал, тем меньших усилий это потребует в будущем.