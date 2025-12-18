Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Боль в голове
© freepik.com by gpointstudio is licensed under Public domain
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:51

Ждать 20 лет или получить сейчас? Ловкий трюк с прожиточным минимумом, который решит вашу судьбу

Пенсионные накопления можно получить единоразово в 2026 году — РИАН

В 2026 году часть россиян сможет забрать пенсионные накопления одной выплатой — но только при сочетании сразу нескольких условий. Механизм рассчитан на ситуации, когда ежемесячная накопительная пенсия была бы слишком небольшой, а значит, получать её по частям для человека попросту невыгодно. Об этом сообщает РИА "Новости", приводя расчёты и условия, которые позволяют претендовать на единовременное получение средств.

Порог суммы: сколько можно получить сразу

Как уточняется, в 2026 году пенсионеры смогут получить все накопления единовременно, если общая сумма не превысит 439 776 рублей. При соблюдении этого критерия гражданин вправе забрать весь объём пенсионных накоплений одним платежом. Такой порядок применим именно к накопительной пенсии и связан с оценкой размера будущей ежемесячной выплаты.

В публикации подчёркивается, что речь идёт не об автоматической выдаче средств, а о праве, которое возникает при определённых параметрах. Ключевое значение имеет не только сумма накоплений, но и расчёт предполагаемой ежемесячной выплаты. Поэтому даже при сумме ниже установленного порога применяется дополнительная проверка.

Что такое "малая накопительная пенсия"

Основанием для единовременной выплаты является критерий так называемой малой накопительной пенсии. Он рассчитывается через предполагаемую продолжительность выплат, которая в 2025 и 2026 годах составляет 270 месяцев. Именно на этот период делят общий объём накоплений, чтобы получить ориентировочную месячную сумму.

Если итог деления оказывается слишком низким, гражданину разрешают получить накопления сразу. В материале указывается правило: результат должен быть меньше 10% от установленного прожиточного минимума пенсионера. Таким образом, государство привязывает право на единовременную выплату к тому, насколько ощутимой была бы ежемесячная прибавка.

Прожиточный минимум и логика меры

В РИА "Новости" отмечается, что минимальный прожиточный минимум пенсионера в 2026 году составит 16 288 рублей. Именно от этой величины считается порог 10%, с которым сравнивают рассчитанную "малую" ежемесячную накопительную пенсию. Если выплата не дотягивает до этого уровня, накопления можно получить одним разом.

Как уточняется, мера направлена на упрощение доступа граждан к средствам в случаях, когда ежемесячные выплаты были бы незначительными. В таких ситуациях единовременное получение рассматривается как более практичный формат распоряжения накоплениями. При этом правила задают чёткие рамки, чтобы право применялось только к небольшим по размеру выплатам.

