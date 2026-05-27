Когда годы работы не засчитаны: россиянам рассказали, как доказать стаж без архивов

Восстановление неучтенного стажа для формирования размера будущей выплаты требует документального подтверждения работы, особенно если речь идет о периодах до 2000 года, рассказал доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, кандидат экономических наук Константин Добромыслов. Способы защиты своих пенсионных прав он пояснил в комментарии NewsInfo.

Специалист отметил, что проверку данных на соответствие записям в государственном реестре рекомендуется проводить заблаговременно. Зачастую корректность информации в трудовой книжке напрямую влияет на итоговый размер пособия.

"Первое — доказать документально. Получить документы, когда этот стаж был. Он может быть был и двадцать, и тридцать лет назад. Надо найти работодателя, взять с него справку. Бывает работодателя нет, произошел кризис, все сгорело, тоже такое бывает", — отметил Добромыслов.

Если предприятие ликвидировано, для подтверждения стажа можно привлечь свидетелей, напомнил эксперт. Эти люди также должны были трудиться в компании в тот же период. Экономист подчеркнул, что наличие правовых инструментов для защиты граждан позволяет учитывать такие данные через судебные органы. Важно помнить, что свидетели могут подтвердить только факт работы, но не размер заработной платы.

В современной практике ведения учета ситуация стала прозрачнее, говорит эксперт. Гражданам следует регулярно проверять состояние своего лицевого счета через личный кабинет. Также стоит учитывать, что работа без официального договора делает невозможным начисление страховых взносов, что впоследствии приводит к отказам в учете стажа. При этом индексация пособий касается только тех периодов, которые были официально зафиксированы в системе.

"Человек должен был официально получать заработную плату. В этом и суть страховой пенсионной системы, здесь учитывается, что вы не просто вы работали. Тогда средства учитываются на вашем лицевом счете", — пояснил эксперт.

После 2000 года система учета в России охватывает практически всех работающих граждан, рассказал Добромыслов. Если в записях обнаруживаются ошибки, гражданину следует обратиться в Социальный фонд. Специалисты ведомства могут самостоятельно инициировать уточнение данных, если с предприятием налажено соответствующее взаимодействие или существует договор о передаче сведений.

Регулярный контроль за пенсионным делом — эффективный способ подготовиться к выходу на заслуженный отдых, ведь поддержка предпенсионеров требует заблаговременного подтверждения всех прав. Кроме того, стоит следить за последними изменениями законодательства, так как индексация выплат в новом году может значительно отразиться на материальном обеспечении граждан.

