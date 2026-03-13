Работа на доверии обходится дорого: записи в книжке оказались не способны гарантировать достойную пенсию

Российским гражданам рекомендовано заранее проверять данные о трудовом стаже на индивидуальном лицевом счете в Социальном фонде. Эксперт проекта Минфина "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко в беседе с "Прайм" пояснила, какие именно периоды чаще всего требуют уточнения. Невнимательность в этом вопросе может негативно отразиться на размере будущих выплат. Процесс корректировки сведений позволяет исправить как архивные ошибки, так и последствия недобросовестности работодателей. Ознакомиться с состоянием своего счета можно через личный кабинет на портале госуслуг или сайте фонда.

Технические сбои и архивные данные

Нередко в пенсионных документах возникают неточности, вызванные банальной неисправностью цифровых систем. Такие ошибки легко устранимы путем подачи соответствующего обращения через личный кабинет гражданина. Рассмотрение заявки профильным ведомством занимает не более 10 дней, после чего данные обновляются в системе.

Более объемный пласт проблем касается сведений о работе до 2002 года. В тот период работодатели не всегда корректно передавали данные в государственные архивы, что привело к пропускам в стаже у многих граждан. Чтобы восполнить пробел, необходимо предоставить оригиналы трудовой книжки, копии договоров или иные бумаги, подтверждающие реальный факт трудовой деятельности.

Система настроена таким образом, что важная информация не пропадает бесследно, если документальная база сохранена. Владельцу счета достаточно лишь инициировать процедуру сверки своего архива с государственным реестром.

Риски серых зарплат и неполных выплат

Наиболее трудоемким аспектом является недобросовестность нанимателей, которые практиковали выплаты без уплаты полных страховых взносов. Подобная экономия на налогах в прошлом напрямую обесценивает пенсионные накопления сотрудников, делая невозможным полноценный расчет выплат даже при наличии записей в трудовой книжке.

"Тут мы вспоминаем пресловутые зарплаты в конвертах, которые спустя годы лишают людей пенсионных прав. Доказать правоту тут можно лишь через суд, и то при наличии веских доказательств трудовой деятельности. Если работодателя уже нет, ситуация еще больше усложняется", — подчеркнула эксперт Ольга Дайнеко.

Судебное разбирательство остается зачастую единственным способом вернуть право на учет этих периодов. Успех дела напрямую зависит от полноты доказательств, которые истец сможет представить в суде против бывшего работодателя.

Нестраховые периоды и госслужба

В выписке из личного счета не всегда отражаются так называемые нестраховые периоды, к которым относятся служба в армии или время ухода за ребенком до полутора лет. Особенности расчета для таких промежутков времени требуют внимательного отношения, так как они вносят весомый вклад в итоговую продолжительность стажа.

Отдельного комментария требует положение федеральных госслужащих и военных. Данная категория граждан учитывается по специфическим правилам, так как их основным источником дохода в будущем становится государственная, а не страховая пенсия.

Если накопленной выслуги окажется недостаточно для назначения профильной пенсии, эти периоды могут быть включены в общую формулу расчета пенсии по старости. Эксперт рекомендует проверять актуальный статус таких промежутков заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов при оформлении документов на заслуженный отдых.