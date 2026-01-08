Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пенсионер считает деньги дома
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:31

Власти раскрыли карты: каким образом пенсия работающих граждан будет увеличиваться

Стоимость пенсионного коэффициента выросла до 156,76 рубля — ПФР

Ежегодный перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров в России будет сохранён и в дальнейшем. Эта мера рассматривается властями как один из инструментов поддержки граждан старшего возраста, продолжающих трудовую деятельность, и направлена на повышение их финансовой устойчивости. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившееся с соответствующими правительственными документами.

Перерасчёт с учётом страховых взносов

Согласно материалам, которые оказались в распоряжении агентства, страховые пенсии работающих пенсионеров планируется и дальше пересчитывать с учётом взносов, уплаченных за предыдущий год. Таким образом, каждый год официальной занятости и перечислений в систему пенсионного страхования будет напрямую отражаться на размере выплат.

В документах подчёркивается, что подобный механизм позволяет учитывать реальный вклад граждан в пенсионную систему даже после выхода на пенсию. Перерасчёт призван частично компенсировать отсутствие полной индексации для работающих пенсионеров и поддержать их уровень доходов.

Масштабы и социальное значение меры

Ранее РИА Новости сообщало, что в России насчитывается около 7,4 миллиона работающих пенсионеров. Для значительной части этой категории граждан перерасчёт остаётся единственным способом увеличения страховой пенсии без прекращения трудовой деятельности.

Власти рассматривают продолжение этой практики как элемент долгосрочной социальной политики. Повышение качества жизни и финансовой обеспеченности пожилых граждан обозначено одной из целей действующих пенсионных решений, следует из документов правительства.

Индексация и пенсионные коэффициенты

С 1 января текущего года страховые выплаты были проиндексированы на 7,6 процента и достигли 9584,69 рубля. Одновременно выросла стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, который напрямую зависит от страхового стажа и уровня заработной платы.

Теперь один пенсионный коэффициент оценивается в 156,76 рубля. Этот показатель используется при расчёте страховой пенсии и также влияет на итоговый размер выплат как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. В совокупности с ежегодным перерасчётом мера позволяет постепенно увеличивать доходы граждан старшего возраста.

