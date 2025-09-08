Север богатеет, Кавказ выживает: где пенсионеры получают больше всего
Ханты-Мансийский автономный округ оказался среди лидеров по уровню пенсионных выплат в России. Согласно данным РИА Новости, в 2025 году средняя пенсия в регионе составила 33 855 рублей в месяц.
Лидеры рейтинга
-
Чукотский АО - 38 000 ₽
-
Ненецкий АО - 34 823 ₽
-
Камчатский край - 34 240 ₽
-
Магаданская область - 34 041 ₽
-
ХМАО - 33 855 ₽
Где пенсии самые низкие
Наименьший уровень выплат зафиксирован на Северном Кавказе:
-
Республика Дагестан — 17 053 ₽;
-
Кабардино-Балкария — 17 594 ₽;
-
Республика Ингушетия — 17 931 ₽.
Итог
Разрыв между регионами впечатляет: пенсионеры Чукотки получают в среднем более чем в два раза больше, чем жители ряда северокавказских республик.
