Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Север богатеет, Кавказ выживает: где пенсионеры получают больше всего

ХМАО вошёл в топ-5 регионов России по уровню пенсионных выплат

Ханты-Мансийский автономный округ оказался среди лидеров по уровню пенсионных выплат в России. Согласно данным РИА Новости, в 2025 году средняя пенсия в регионе составила 33 855 рублей в месяц.

Лидеры рейтинга

  1. Чукотский АО - 38 000 ₽

  2. Ненецкий АО - 34 823 ₽

  3. Камчатский край - 34 240 ₽

  4. Магаданская область - 34 041 ₽

  5. ХМАО - 33 855 ₽

Где пенсии самые низкие

Наименьший уровень выплат зафиксирован на Северном Кавказе:

  • Республика Дагестан — 17 053 ₽;

  • Кабардино-Балкария — 17 594 ₽;

  • Республика Ингушетия — 17 931 ₽.

Итог

Разрыв между регионами впечатляет: пенсионеры Чукотки получают в среднем более чем в два раза больше, чем жители ряда северокавказских республик.

