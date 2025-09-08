Север богатеет, Кавказ выживает: где пенсионеры получают больше всего

Ханты-Мансийский автономный округ оказался среди лидеров по уровню пенсионных выплат в России. Согласно данным РИА Новости, в 2025 году средняя пенсия в регионе составила 33 855 рублей в месяц.

Лидеры рейтинга

Чукотский АО - 38 000 ₽ Ненецкий АО - 34 823 ₽ Камчатский край - 34 240 ₽ Магаданская область - 34 041 ₽ ХМАО - 33 855 ₽

Где пенсии самые низкие

Наименьший уровень выплат зафиксирован на Северном Кавказе:

Республика Дагестан — 17 053 ₽;

Кабардино-Балкария — 17 594 ₽;

Республика Ингушетия — 17 931 ₽.

Итог

Разрыв между регионами впечатляет: пенсионеры Чукотки получают в среднем более чем в два раза больше, чем жители ряда северокавказских республик.