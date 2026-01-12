Пенсионная система ставит новый рекорд: стоимость балла приближается к 66 тысячам рублей

Размер будущей пенсии в России по-прежнему во многом зависит от уровня официального дохода. В Совете Федерации напомнили, какая зарплата позволяет получить максимальное количество пенсионных баллов за год и как меняются параметры системы в 2026 году. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на заявления представителей власти и экспертов.

Какая зарплата дает максимум баллов

Для получения максимального числа пенсионных баллов в 2026 году россиянину потребуется достаточно высокий официальный доход. Как пояснила сенатор, экс-глава отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова, ключевым ориентиром остается предельная база для начисления страховых взносов.

"Предельная база для начисления страховых взносов на 2026 год составит 2 млн 979 тыс. рублей, что составляет 248 250 рублей в месяц", — цитирует Наталью Мельникову РИА Новости.

При таком уровне заработной платы, отметила сенатор, гражданин сможет получить десять пенсионных баллов за год, что является установленным максимумом в действующей системе.

Стоимость пенсионного балла в 2026 году

Параллельно эксперты обращают внимание на рост стоимости одного пенсионного балла. Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров ранее сообщил, что в 2026 году один балл будет оцениваться в 65,6 тысячи рублей.

Это означает, что высокая официальная зарплата позволяет не только быстрее накапливать баллы, но и напрямую влияет на будущий размер страховой пенсии. В то же время для большинства россиян достижение максимального показателя остается затруднительным из-за разницы в уровнях доходов.

Альтернативы и долгосрочные накопления

Отдельно эксперты указывают на дополнительные инструменты формирования пенсионных сбережений. Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков отметил потенциал Программы долгосрочных сбережений.

По его словам, при регулярных отчислениях в размере 1 тысячи рублей в месяц на счет в ПДС за 25 лет можно накопить около 2,1 млн рублей. Такой механизм рассматривается как способ частично компенсировать ограничения балльной системы и снизить зависимость будущего дохода от одного источника.