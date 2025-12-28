Пенсия зависит от баллов: почему люди с одинаковым стажем получают разную сумму

Чтобы получить страховую пенсию по старости, одного возраста недостаточно — государство закрепляет и минимальные требования к стажу и числу пенсионных коэффициентов. Об этом сообщает ТАСС: член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров напомнил, что для назначения выплаты гражданину необходимо накопить установленный минимум баллов и лет работы.

Какие условия нужны для страховой пенсии

По словам Машарова, россиянам для выхода на страховую пенсию по старости нужно одновременно выполнить три условия. Во-первых, достичь установленного пенсионного возраста. Во-вторых, иметь страховой стаж не менее 15 лет. В-третьих, накопить минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые формируются за счет официальной занятости и уплаты взносов.

"Чтобы выйти на пенсию по старости, нужно достичь определенного возраста, иметь страховой стаж минимум 15 лет и 30 ИПК-баллов. Назначает такую пенсию СФР", — сказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

ИПК — это система баллов, по которой учитывается вклад человека в будущую пенсию. Количество коэффициентов зависит от стажа и уровня заработной платы, а их стоимость ежегодно устанавливается государством. Именно поэтому люди с одинаковым стажем, но разной зарплатой в итоге могут получать разные суммы.

Как формируется сумма выплаты и что меняется с 1 января

Страховая пенсия — самая распространенная в России: ее назначают не только по старости, но также по инвалидности и в случае потери кормильца. Размер выплаты складывается из двух частей: фиксированной выплаты и стоимости накопленных пенсионных баллов (ИПК). Эти параметры напрямую определяют итоговую сумму, которую получает пенсионер ежемесячно.

С 1 января оба показателя будут проиндексированы на 7,6%. В 2026 году один пенсионный балл будет стоить 156,76 рубля, а фиксированная выплата составит 9 584,69 рубля. Таким образом, минимальная страховая пенсия, исходя из приведенных расчетов, составит 14 287 рублей.

Минимальная и средняя пенсия: какие ориентиры названы

При соблюдении минимальных требований — 15 лет стажа и 30 баллов — гражданин получает право на страховую пенсию по старости, но ее размер будет зависеть от конкретного набора коэффициентов. Чем выше официальная зарплата и чем дольше стаж, тем больше ИПК удается накопить. Поэтому разрыв между минимальной и средней пенсией может быть значительным.

В материале указывается, что средний размер страховой пенсии после индексации вырастет примерно до 27 тыс. рублей. При этом ключевой принцип остается неизменным: базовые условия доступа к выплате задаются государством, а итоговая сумма определяется тем, сколько баллов человек успел накопить за годы работы и какова их установленная стоимость.