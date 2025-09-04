Все даты сентября: когда ждать деньги пенсионерам и семьям с детьми

Региональное отделение Социального фонда РФ опубликовало расписание перечисления пенсий и социальных пособий жителям Пензенской области на сентябрь.

Детские и социальные выплаты

3 сентября - единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин, ежемесячная выплата на первого ребёнка до 3 лет, а также пособие на ребёнка военнослужащего по призыву и другие меры поддержки.

5 сентября - перечисление средств из материнского капитала.

8 сентября - пособие по уходу за детьми до 1,5 лет.

Пенсии

Выплаты будут производиться в три даты:

5 сентября

12 сентября

23 сентября

Это касается всех видов пенсий: страховых, социальных, накопительных, а также выплат по старости и инвалидности.

В СФР уточнили, что начисления проходят в течение всего дня.

Доставка через почту

Те, кто получает пенсии через почтовые отделения, будут получать их по заранее утверждённому графику. Уточнить даты доставки можно в ближайшем почтовом отделении.

Итог