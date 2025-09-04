Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мама с коляской
Мама с коляской
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:06

Все даты сентября: когда ждать деньги пенсионерам и семьям с детьми

СФР опубликовал график выплат пенсий и пособий в Пензенской области на сентябрь

Региональное отделение Социального фонда РФ опубликовало расписание перечисления пенсий и социальных пособий жителям Пензенской области на сентябрь.

Детские и социальные выплаты

  • 3 сентября - единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин, ежемесячная выплата на первого ребёнка до 3 лет, а также пособие на ребёнка военнослужащего по призыву и другие меры поддержки.

  • 5 сентября - перечисление средств из материнского капитала.

  • 8 сентября - пособие по уходу за детьми до 1,5 лет.

Пенсии

Выплаты будут производиться в три даты:

  • 5 сентября

  • 12 сентября

  • 23 сентября

Это касается всех видов пенсий: страховых, социальных, накопительных, а также выплат по старости и инвалидности.

В СФР уточнили, что начисления проходят в течение всего дня.

Доставка через почту

Те, кто получает пенсии через почтовые отделения, будут получать их по заранее утверждённому графику. Уточнить даты доставки можно в ближайшем почтовом отделении.

Итог

  • Пособия на детей и беременных — с 3 сентября.

  • Маткапитал — 5 сентября.

  • Уход за детьми до 1,5 лет — 8 сентября.

  • Пенсии — 5, 12 и 23 сентября.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Кузнецке внедрят проект по повышению физподготовки школьников — Златогорский сегодня в 15:33

В Кузнецке школьников будут оценивать не только по предметам, но и по подтягиваниям

В Кузнецке запускают проект по развитию физподготовки школьников. Школы и педагоги с лучшими результатами получат премии и спортинвентарь.

Читать полностью » В лесах Пензенской области обнаружен новый вид переносчика боррелиоза сегодня в 15:16

В лесах Пензы новый враг: эти насекомые кусают хуже клещей

В лесах Пензенской области появились лосиные мухи — опасные переносчики боррелиоза. Репелленты на них почти не действуют, а избавиться крайне трудно.

Читать полностью » В школах России вместо звонков будут звучать современные песни — Минпросвещения сегодня в 14:13

"Катюша" и "Азбука" вместо трели: чем удивят школьные перемены

В сентябре в российских школах вместо звонков вновь зазвучат песни — от современных детских композиций до классики. Что изменит проект «Мелодии вместо звонков»?

Читать полностью » Задолженность пензенцев по кредитам на 1 июля 2025 года достигла 234 млн рублей — Росстат сегодня в 13:11

Пензенцы должны меньше всех: как регион обошёл соседей по долгам

Жители Пензенской области должны банкам 234 млн руб., при этом их долговая нагрузка одна из самых низких в ПФО. Почему регион оказался в числе аутсайдеров?

Читать полностью » Росстат сообщил о росте зарплат в Пензенской области до 63,9 тыс. рублей сегодня в 12:11

64 тысячи против 96: как живут жители Пензенской области на фоне остальной России

Средняя зарплата в Пензенской области выросла на 18,3% и составила 63 956 руб., но остаётся ниже среднероссийского уровня — чем это объясняется?

Читать полностью » Жители Пензенской области получат 1 млн рублей регионального семейного капитала сегодня в 2:26

Второй ребёнок — новые возможности: семьи получат помощь на жильё

В Пензенской области семьи с двумя детьми смогут получить 1 млн рублей на жильё. Главное условие — успеть подать заявление в течение года.

Читать полностью » ФСБ: пензенец пытался через поддельные документы завладеть 670 вагонами в ЛНР и ДНР сегодня в 0:16

Подпись на бумаге — и сотни вагонов в кармане? ФСБ остановила схему

41-летнего жителя Пензенской области обвинили в афере с железнодорожными вагонами. Мужчина подделал документы, но его схему вскрыла ФСБ.

Читать полностью » Новые правила больничных в России: пятый листок нетрудоспособности дадут только на 3 дня вчера в 23:06

Пятый лишний: как новый закон превратил больничный в экзамен на выносливость

С 1 сентября изменился порядок выдачи больничных. Пятый за полгода лист нетрудоспособности теперь ограничен, но есть исключения и возможность продления.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиолог Майк Стак: боковая планка укрепляет мышцы кора и позвоночник
Красота и здоровье

Учёные предупредили: нагрев пластиковых бутылок с водой приводит к выделению микропластика
Туризм

В Эстонии проложены настилы и смотровые башни для безопасного туризма на болотах
Питомцы

Зоологи рекомендуют террариум для йеменского хамелеона
Садоводство

Айва: 3 морозоустойчивых сорта для любого климата — секреты посадки
Спорт и фитнес

Потеря мышц при приёме GLP-1 ускоряет снижение метаболизма — врач Алина Элперин
Авто и мото

Испытания Ford Ranger Super Duty 2025 подтвердили возможность преодоления 27 бродов подряд
Питомцы

Российские производители увеличивают выпуск кормов для животных
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet