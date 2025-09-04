Все даты сентября: когда ждать деньги пенсионерам и семьям с детьми
Региональное отделение Социального фонда РФ опубликовало расписание перечисления пенсий и социальных пособий жителям Пензенской области на сентябрь.
Детские и социальные выплаты
-
3 сентября - единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин, ежемесячная выплата на первого ребёнка до 3 лет, а также пособие на ребёнка военнослужащего по призыву и другие меры поддержки.
-
5 сентября - перечисление средств из материнского капитала.
-
8 сентября - пособие по уходу за детьми до 1,5 лет.
Пенсии
Выплаты будут производиться в три даты:
-
5 сентября
-
12 сентября
-
23 сентября
Это касается всех видов пенсий: страховых, социальных, накопительных, а также выплат по старости и инвалидности.
В СФР уточнили, что начисления проходят в течение всего дня.
Доставка через почту
Те, кто получает пенсии через почтовые отделения, будут получать их по заранее утверждённому графику. Уточнить даты доставки можно в ближайшем почтовом отделении.
Итог
-
Пособия на детей и беременных — с 3 сентября.
-
Маткапитал — 5 сентября.
-
Уход за детьми до 1,5 лет — 8 сентября.
-
Пенсии — 5, 12 и 23 сентября.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru