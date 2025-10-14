Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пенсионер считает деньги дома
Пенсионер считает деньги дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:46

Пенсия выросла, но не у всех: сколько теперь получают тюменцы после двойной индексации

В Тюменской области дважды проиндексировали пенсии: рост составил 9,5%

В 2025 году страховые пенсии в Тюменской области были проиндексированы дважды - в январе и феврале. Сначала выплаты увеличили на 7,3%, а затем повышение довели до 9,5%. URA. RU выяснило, какой размер пенсий получают жители региона после индексации.

Минимальная пенсия

Как рассказали в Отделении Социального фонда России по Тюменской области, размер пенсии у каждого пенсионера индивидуален — он зависит от количества пенсионных коэффициентов и стажа, а также от стоимости одного балла, установленной на текущий год.

Если итоговая сумма пенсии оказывается ниже прожиточного минимума пенсионера, государство компенсирует разницу. В 2025 году этот минимум в Тюменской области составляет 15 250 рублей. Таким образом, минимальная выплата для пожилых жителей региона не может быть ниже этой суммы.

Средний размер пенсий

Средний размер страховой пенсии по старости в регионе достиг 24,5 тысячи рублей. Это примерно на 12% больше, чем в прошлом году. Повышение связано с проведённой индексацией и регулярным перерасчётом выплат для неработающих пенсионеров.

Кто получает самые высокие пенсии

Максимальные выплаты получают тюменцы, имеющие государственные награды, почётные звания и ведомственные знаки отличия. К ним относятся Герои России, кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, а также обладатели медали "За отвагу".

Доплаты также положены пенсионерам, удостоенным звания "Заслуженный" в сферах здравоохранения, спорта, социальной защиты и физической культуры. В таких случаях пенсия может превышать 70 тысяч рублей.

Дополнительные меры поддержки

Регион продолжает реализовывать программы социальной помощи:

  • расширены льготы для ветеранов СВО;

  • увеличены выплаты инвалидам вследствие военной травмы;

  • действует поддержка многодетных семей с детьми-инвалидами.

Кроме того, в 2025 году область получит федеральное финансирование на создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и гражданами с ограниченными возможностями.

