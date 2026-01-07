Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пенсионер считает деньги дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:00

Пенсии-2026: раскладываем по полочкам — кто получит прибавку и когда

Рост пенсионных выплат в 2026 году затронет всех без исключения получателей — от работающих пенсионеров до военных. Повышения будут проходить поэтапно и коснутся сразу нескольких категорий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, который рассказал о параметрах индексации, заложенных в действующих бюджетных решениях.

Кому и когда повысят пенсии

В 2026 году индексация охватит получателей страховых и социальных пенсий, а также военных пенсионеров. Как пояснил Каплан Панеш, повышение выплат распространяется и на тех граждан, которые продолжают трудовую деятельность. Таким образом, индексация не будет зависеть от факта занятости пенсионера.

Основной рост страховых пенсий запланирован с начала года. С 1 января они увеличатся на 7,6%. Речь идет о пенсиях по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Эти параметры уже учтены в расчетах бюджета и не предполагают дополнительных корректировок в течение года.

Социальные выплаты и государственные пенсии

Отдельный этап повышения касается социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Их индексация намечена на 1 апреля 2026 года. Размер увеличения составит 6,8%, что соответствует действующим нормам перерасчета подобных выплат.

Эта мера затронет граждан, не имеющих достаточного страхового стажа, а также отдельные категории получателей государственных пенсий. Повышение проводится в рамках ежегодной индексации и не связано с дополнительными решениями в течение года.

Военные пенсионеры и порядок индексации

Военные пенсионеры также получат прибавку, но в более поздние сроки. С 1 октября 2026 года их выплаты будут пересчитаны вслед за увеличением денежного довольствия на 4%. Такой порядок индексации традиционно применяется именно к этой категории получателей.

При этом, как подчеркнул представитель Госдумы,

"Двойной индексации страховых пенсий в течение 2026 года нет, весь рост заложен в январскую индексацию", — отметил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Проверить актуальный размер пенсии граждане смогут через выписку индивидуального лицевого счета — в личном кабинете Социального фонда или при обращении в МФЦ.

