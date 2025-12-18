Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пенсионер считает деньги дома
Пенсионер считает деньги дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:06

Новый год начнётся с прибавки: пенсионеров ждёт неожиданный сдвиг выплат

Страховые пенсии проиндексируют на 7,6% с 1 января — доцент Балынин

В 2026 году пенсионные выплаты в России изменятся не только по размеру, но и по срокам индексации, что напрямую затронет десятки миллионов получателей. Повышение станет ощутимым уже в самом начале года, а часть пенсионеров получит деньги раньше привычных дат. Об этом сообщает издание "Газета.Ru" со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

Индексация с 1 января и досрочные выплаты

Как пояснил экономист, в 2026 году страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% с 1 января, а не позже, как это происходило ранее. Это означает, что пенсионеры сразу начнут год с повышенных выплат. При этом для части получателей предусмотрен особый порядок перечисления средств.

"Кроме того, пенсионеры, получающие страховые пенсии в период до 11 января, получат деньги досрочно — в конце декабря 2025 года", — отметил доцент Финансового университета Игорь Балынин.

Он уточнил, что это связано с продолжительными новогодними выходными с 31 декабря по 11 января. Прежде всего досрочные выплаты коснутся тех, кто получает пенсию через банки. Для получателей через Почту России сохраняются привычные даты доставки с учетом графика работы отделений: если день выплаты совпадает с выходным, пенсию можно получить накануне.

Как изменится размер страховых пенсий

По словам Балынина, индексация приведет к заметному росту выплат. Так, если в декабре 2025 года страховая пенсия составляет 27,5 тыс. рублей, то с января 2026 года ее размер увеличится до 29,59 тыс. рублей. Экономист напомнил, что по данным Социального фонда России на 1 сентября 2025 года в стране насчитывается 40,71 млн пенсионеров, из которых 7,45 млн продолжают работать.

Для работающих пенсионеров в 2026 году также предусмотрен традиционный августовский перерасчет страховых пенсий. Он будет учитывать индивидуальные пенсионные коэффициенты, сформированные в 2025 году. Прибавка носит индивидуальный характер, но начисляется не более чем за три коэффициента.

Социальные пенсии и дополнительные изменения

Отдельно экономист остановился на социальных пенсиях. По его словам, они будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года на 6,8%. В результате средний размер социальной пенсии вырастет с 15 533,90 рубля до 16 590,21 рубля.

Игорь Балынин уточнил, что право на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в России инвалиды, дети-инвалиды, дети, потерявшие родителей, представители малочисленных народов Севера, пожилые граждане, не имеющие права на страховую пенсию, а также другие категории, предусмотренные законодательством. Эксперт рекомендовал уточнять конкретные сроки и порядок выплат в своем банке или отделении Почты России с учетом индивидуальной ситуации.

Новости
Туризм
Зимние путешествия в Азию могут сорваться — турэксперт PrimaMedia
Туризм
Не кладите гаджеты в чемодан — эксперт по туризму Лаврухина
Общество
Террористов в колониях предложили изолировать пожизненно — заммуфтия Мустафин
Общество
В Госдуму предложили налоговый вычет за ветеринарные услуги — ТАСС
Общество
Дело Долиной стало показательным из-за массовости проблемы — депутат Милонов
Питомцы
Кошкам не нравится когда гладят живот — ветеринар
Мир
Пашинян запросил у России ремонт линии Ерасх–граница Азербайджана — ТАСС
Экономика
Рост цен при повышении НДС неизбежен — экономист Лежава
