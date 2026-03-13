Увеличение пенсий в России с 1 апреля 2026 года: кто коснется, на сколько вырастет, как получить

В России с 1 апреля 2026 года пройдет плановая индексация социальных пенсий, а также произойдет перерасчет выплат для граждан, достигших 80-летнего возраста в марте. Размер социальных пенсий увеличится на 6,8 %, что превышает показатель инфляции за предыдущий год на 1,2 процентных пункта. Процедура проводится Социальным фондом страны в беззаявительном порядке. Средний размер социальных выплат по расчетам экспертов вырастет более чем на одну тысячу рублей.

Индексация социальных пенсий

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в стране будут проиндексированы на 6,8 %. Как пояснил кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, данный показатель превышает темпы инфляции 2025 года на 1,2 процентных пункта.

"Социальные пенсии будут увеличены в апреле 2026 года на 6,8 %. Проведенные мною расчеты говорят, что это выше инфляции за 2025 год на 1,2 п. п. Ожидается, что средний размер социальных пенсий в 2026 году увеличится с 15 533,90 рублей до 16 590,21 рублей, т. е. более чем на 1 тысячу рублей", — сказал Балынин "ФедералПресс".

Важно учитывать, что любые изменения производятся автоматически. Гражданам не требуется посещать ведомства или писать заявления для перерасчета, так как все необходимые данные уже находятся в распоряжении Социального фонда.

Доплаты для 80-летних граждан

В апреле 2026 года финансовые изменения коснутся также тех пенсионеров, которые отметили свой 80-летний юбилей в марте. Для них предусмотрено удвоение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а также учет специальной надбавки за уход.

Экономист привел наглядный расчет на примере пенсионера, чья выплата в декабре 2025 года составляла 38 775 рублей. После январской индексации на 7,6 % сумма выросла до 41 721,90 рубля, и на этом уровне оставалась до конца первого квартала. С 1 апреля, после наступления 80-летия, размер выплаты увеличится за счет фиксированной части в 9 584,69 рубля и надбавки в 1413,86 рубля, составив 52 720,45 рубля.

Таким образом, для данной категории граждан апрельское увеличение позволит получить прибавку в размере почти 36 % к декабрьскому уровню 2025 года. Эти изменения направлены на адресную поддержку людей преклонного возраста.

Кто имеет право на выплаты

Социальная пенсия полагается ряду категорий граждан, к которым относятся люди с инвалидностью I, II и III групп, включая инвалидов с детства, а также дети-инвалиды. Также выплаты получают дети, потерявшие одного или обоих родителей, или дети умершей одинокой матери, до достижения ими 18 лет или 23 лет при условии очного обучения.

В этот перечень включены представители малочисленных народов Севера, достигшие возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин при условии постоянного проживания в соответствующих районах. Кроме того, право на пенсию имеют граждане РФ, достигшие 65 и 70 лет, а также иностранцы и лица без гражданства, проживающие в стране не менее 15 лет по достижении указанного возраста.

Отдельно эксперт напомнил об урегулировании выплат для бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности. Если у данных категорий граждан имеются неучтенные сведения, они могут подать заявления до 31 марта 2026 года для корректировки суммы, которая будет отражена в выплатах с 1 мая.