Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Работающая пенсионерка
Работающая пенсионерка
© freepik.com by karlyukav is licensed under public domain
Главная / Экономика
Арсений Громов Опубликована сегодня в 11:17

Увеличение пенсий в России с 1 апреля 2026 года: кто коснется, на сколько вырастет, как получить

Весна приносит долгожданный приток средств: кошельки россиян изменятся с 1 апреля

В России с 1 апреля 2026 года пройдет плановая индексация социальных пенсий, а также произойдет перерасчет выплат для граждан, достигших 80-летнего возраста в марте. Размер социальных пенсий увеличится на 6,8 %, что превышает показатель инфляции за предыдущий год на 1,2 процентных пункта. Процедура проводится Социальным фондом страны в беззаявительном порядке. Средний размер социальных выплат по расчетам экспертов вырастет более чем на одну тысячу рублей.

Индексация социальных пенсий

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в стране будут проиндексированы на 6,8 %. Как пояснил кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, данный показатель превышает темпы инфляции 2025 года на 1,2 процентных пункта.

"Социальные пенсии будут увеличены в апреле 2026 года на 6,8 %. Проведенные мною расчеты говорят, что это выше инфляции за 2025 год на 1,2 п. п. Ожидается, что средний размер социальных пенсий в 2026 году увеличится с 15 533,90 рублей до 16 590,21 рублей, т. е. более чем на 1 тысячу рублей", — сказал Балынин "ФедералПресс".

Важно учитывать, что любые изменения производятся автоматически. Гражданам не требуется посещать ведомства или писать заявления для перерасчета, так как все необходимые данные уже находятся в распоряжении Социального фонда.

Доплаты для 80-летних граждан

В апреле 2026 года финансовые изменения коснутся также тех пенсионеров, которые отметили свой 80-летний юбилей в марте. Для них предусмотрено удвоение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а также учет специальной надбавки за уход.

Экономист привел наглядный расчет на примере пенсионера, чья выплата в декабре 2025 года составляла 38 775 рублей. После январской индексации на 7,6 % сумма выросла до 41 721,90 рубля, и на этом уровне оставалась до конца первого квартала. С 1 апреля, после наступления 80-летия, размер выплаты увеличится за счет фиксированной части в 9 584,69 рубля и надбавки в 1413,86 рубля, составив 52 720,45 рубля.

Таким образом, для данной категории граждан апрельское увеличение позволит получить прибавку в размере почти 36 % к декабрьскому уровню 2025 года. Эти изменения направлены на адресную поддержку людей преклонного возраста.

Кто имеет право на выплаты

Социальная пенсия полагается ряду категорий граждан, к которым относятся люди с инвалидностью I, II и III групп, включая инвалидов с детства, а также дети-инвалиды. Также выплаты получают дети, потерявшие одного или обоих родителей, или дети умершей одинокой матери, до достижения ими 18 лет или 23 лет при условии очного обучения.

В этот перечень включены представители малочисленных народов Севера, достигшие возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин при условии постоянного проживания в соответствующих районах. Кроме того, право на пенсию имеют граждане РФ, достигшие 65 и 70 лет, а также иностранцы и лица без гражданства, проживающие в стране не менее 15 лет по достижении указанного возраста.

Отдельно эксперт напомнил об урегулировании выплат для бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности. Если у данных категорий граждан имеются неучтенные сведения, они могут подать заявления до 31 марта 2026 года для корректировки суммы, которая будет отражена в выплатах с 1 мая.

Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам
Редактор Марина Верес
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru, закончила МГУ. Имеет опыт работы в российских СМИ. Эксперт по медиаменеджменту и верификации данных.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сугробы по пояс и неявка на работу: когда снегопад уважительная причина для прогула 26.01.2026 в 18:38

Юрист Александр Ксенофонтов объяснил NewsInfo, когда метель и снежные заносы могут быть уважительной причиной неявки на работу.

Читать полностью » Сеть OBI продолжит работу под названием DOM Лента 12.01.2026 в 16:38
OBI готовит смену вывески: российские гипермаркеты уходят в новый бренд

Сеть гипермаркетов OBI в России объявила о ребрендинге и скоро будет работать под именем DOM Лента. Узнайте, что это значит для покупателей и сети.

Читать полностью » Снижение ключевой ставки в 2026 году связали с инфляцией и курсом — Исмаилов 12.01.2026 в 13:08
Инфляционные ожидания становятся рулём: ключевая ставка в 2026 году зависит от настроений, а не от дат

Эксперт прогнозирует снижение ключевой ставки в 2026 году, но предупреждает: шаги не будут "по расписанию" и зависят от инфляции и рубля.

Читать полностью » Юридические нормы помешали автоматическому снижению ставок — Беляев 12.01.2026 в 13:08
Хорошо звучит, плохо работает: инициатива про снижение ставок по кредитам требует деталей, которых нет

Госдуме обсуждают обязанность банков снижать ставки вслед за ключевой. Экономист Беляев объяснил, почему идея упирается в договоры и детали.

Читать полностью » Росстандарт расширил стандартизацию в сфере искусственного интеллекта - ТАСС 12.01.2026 в 10:47
Еда и детские товары под особым контролем: в 2026 году стандарты станут жёстче

В 2026 году Росстандарт планирует разработать 1150 новых ГОСТов, охватывающих технологии и безопасность потребителей.

Читать полностью » Нетто-отбор газа из ПХГ Европы превысил 30 млрд куб. м — GIE 12.01.2026 в 10:28
Газовая подушка тоньше нормы: ПХГ Европы отстают от пятилетнего среднего почти на 15 пунктов

Нетто-отбор газа из ПХГ Европы превысил 30 млрд куб. м: запасы снижаются, а заполненность ряда стран заметно отстаёт от прошлых уровней.

Читать полностью » Индекс Мосбиржи на старте сессии снизился до 2 710,34 пункта — Мосбиржа 12.01.2026 в 10:28
Рубль получил встречный сигнал от юаня: валютная пара резко развернулась в первые минуты

Российский рынок начал день снижением индексов, но уже через несколько минут падение замедлилось, а курс юаня перешел к росту.

Читать полностью » Бюджет Новосибирской области недополучил 24,5 млрд руб доходов в 2025 — ТАСС 12.01.2026 в 8:25
Расходы прошли полностью, денег стало меньше: дефицит Новосибирской области превысил параметры

Новосибирская область завершила 2025 год с дефицитом выше плана и недобором доходов. Министр финансов объяснил, какие налоги дали сбой.

Читать полностью »

Новости
СФО
Воздушные замки и реальные достижения: как строители формируют облик Томска на 2026 год
СФО
Летать в обход сезонов — привычка побеждает график: популярный рейс из Сибири стал вечным
СФО
Сибирская ярость в одной клетке: сотни мощных атлетов сойдутся в битве за право называться лучшими
СФО
Мел и высокие технологии под одной крышей: иркутские школы показали будущее на главной выставке
ДФО
Мягкий плод с железным характером: безобидная трапеза обернулась экстренным спасением в Бурятии
ДФО
Рэкет в облаках пара: отработанная схема вымогательства заставляет родителей Бурятии бить тревогу
ДФО
Свобода для педагогов: в Бурятии объявлены меры по упрощению документации для учителей
ДФО
Чужой кураж становится вашей прибылью: в Бурятии резко увеличили награду за поимку пьяных водителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet