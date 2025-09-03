Пенсионерам готовят два повышения в 2026 году: чего ждать в феврале и апреле
С 1 апреля 2026 года в стране ожидается повышение социальных пенсий. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, его слова приводит RT.
Кого коснётся повышение
Перерасчёт затронет получателей пенсий:
-
по инвалидности,
-
по потере кормильца.
Однако точные размеры надбавок будут известны только после утверждения правительством коэффициента индексации.
Что изменится с февраля
Кроме того, парламентарий напомнил:
-
с 1 февраля 2026 года запланирована индексация страховых пенсий;
-
она коснётся как работающих, так и неработающих пенсионеров.
Формула индексации предполагает февральское повышение с учётом инфляции за прошлый год. А с апреля добавляется ещё один этап, связанный с финансовыми результатами Социального фонда.
Без лишней бюрократии
Говырин подчеркнул, что пенсионерам не нужно будет подавать заявления или собирать документы — перерасчёт произойдёт автоматически.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru