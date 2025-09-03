Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Главная / Общество
Олег Белов Опубликована вчера в 23:34

Пенсионерам готовят два повышения в 2026 году: чего ждать в феврале и апреле

В Госдуме пообещали повысить социальные пенсии в 2026 году

С 1 апреля 2026 года в стране ожидается повышение социальных пенсий. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, его слова приводит RT.

Кого коснётся повышение

Перерасчёт затронет получателей пенсий:

  • по инвалидности,

  • по потере кормильца.

Однако точные размеры надбавок будут известны только после утверждения правительством коэффициента индексации.

Что изменится с февраля

Кроме того, парламентарий напомнил:

  • с 1 февраля 2026 года запланирована индексация страховых пенсий;

  • она коснётся как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Формула индексации предполагает февральское повышение с учётом инфляции за прошлый год. А с апреля добавляется ещё один этап, связанный с финансовыми результатами Социального фонда.

Без лишней бюрократии

Говырин подчеркнул, что пенсионерам не нужно будет подавать заявления или собирать документы — перерасчёт произойдёт автоматически.

