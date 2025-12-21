До пенсии дошли не все: какие требования в 2026 году станут решающими

Выход на пенсию в России по-прежнему зависит не только от возраста, но и от выполнения установленных требований к стажу и пенсионным баллам. В 2026 году эти условия останутся на максимальном уровне, установленном пенсионной реформой, что важно учитывать тем, кто планирует оформление выплат в ближайшей перспективе. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на сенатора, бывшего руководителя отделения Социального фонда по Псковской области Наталью Мельникову.

Минимальные требования для назначения пенсии

По словам сенатора, в 2026 году для назначения страховой пенсии по старости гражданину необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа. Этот показатель является обязательным и не может быть компенсирован другими условиями, если он не достигнут.

"Для назначения пенсии в 2026 году требуется минимальное количество стажа 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов", — сказала сенатор Наталья Мельникова.

Вторым ключевым условием остается наличие индивидуальных пенсионных коэффициентов, так называемых пенсионных баллов. Их минимальное количество в 2026 году составит 30. Баллы формируются за счет официальных страховых взносов, уплачиваемых работодателем, и напрямую зависят от уровня заработной платы и продолжительности трудовой деятельности.

Почему важно следить за баллами и стажем

Наталья Мельникова напомнила, что именно сочетание стажа и пенсионных коэффициентов определяет право на получение страховой пенсии. При недостатке хотя бы одного из показателей гражданин не сможет выйти на пенсию в установленный срок и будет вынужден либо продолжать работать, либо рассчитывать на социальную пенсию, которая назначается позже.

Эксперты отмечают, что проблема нехватки баллов чаще всего возникает у людей с неофициальной занятостью, длительными перерывами в трудовой деятельности или низкими доходами, с которых уплачивались минимальные страховые взносы. В таких случаях будущий размер пенсии и даже само право на ее получение оказываются под угрозой.

Что это означает для будущих пенсионеров

Сенатор подчеркнула, что гражданам важно заранее проверять свои пенсионные права, контролировать отражение стажа и баллов в системе Социального фонда и при необходимости предпринимать шаги для их увеличения. Речь может идти о продолжении официальной работы, добровольных страховых взносах или уточнении данных по предыдущим периодам занятости.

Таким образом, 2026 год станет очередным рубежом, когда требования к выходу на пенсию будут полностью соответствовать параметрам реформы. Для россиян это означает необходимость более внимательно относиться к своей трудовой биографии и официальному статусу занятости задолго до достижения пенсионного возраста.