Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пересчёт пенсии
Пересчёт пенсии
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Общество
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:38

До пенсии дошли не все: какие требования в 2026 году станут решающими

Для выхода на пенсию в 2026 году нужен стаж не менее 15 лет — сенатор Мельникова

Выход на пенсию в России по-прежнему зависит не только от возраста, но и от выполнения установленных требований к стажу и пенсионным баллам. В 2026 году эти условия останутся на максимальном уровне, установленном пенсионной реформой, что важно учитывать тем, кто планирует оформление выплат в ближайшей перспективе. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на сенатора, бывшего руководителя отделения Социального фонда по Псковской области Наталью Мельникову.

Минимальные требования для назначения пенсии

По словам сенатора, в 2026 году для назначения страховой пенсии по старости гражданину необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа. Этот показатель является обязательным и не может быть компенсирован другими условиями, если он не достигнут.

"Для назначения пенсии в 2026 году требуется минимальное количество стажа 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов", — сказала сенатор Наталья Мельникова.

Вторым ключевым условием остается наличие индивидуальных пенсионных коэффициентов, так называемых пенсионных баллов. Их минимальное количество в 2026 году составит 30. Баллы формируются за счет официальных страховых взносов, уплачиваемых работодателем, и напрямую зависят от уровня заработной платы и продолжительности трудовой деятельности.

Почему важно следить за баллами и стажем

Наталья Мельникова напомнила, что именно сочетание стажа и пенсионных коэффициентов определяет право на получение страховой пенсии. При недостатке хотя бы одного из показателей гражданин не сможет выйти на пенсию в установленный срок и будет вынужден либо продолжать работать, либо рассчитывать на социальную пенсию, которая назначается позже.

Эксперты отмечают, что проблема нехватки баллов чаще всего возникает у людей с неофициальной занятостью, длительными перерывами в трудовой деятельности или низкими доходами, с которых уплачивались минимальные страховые взносы. В таких случаях будущий размер пенсии и даже само право на ее получение оказываются под угрозой.

Что это означает для будущих пенсионеров

Сенатор подчеркнула, что гражданам важно заранее проверять свои пенсионные права, контролировать отражение стажа и баллов в системе Социального фонда и при необходимости предпринимать шаги для их увеличения. Речь может идти о продолжении официальной работы, добровольных страховых взносах или уточнении данных по предыдущим периодам занятости.

Таким образом, 2026 год станет очередным рубежом, когда требования к выходу на пенсию будут полностью соответствовать параметрам реформы. Для россиян это означает необходимость более внимательно относиться к своей трудовой биографии и официальному статусу занятости задолго до достижения пенсионного возраста.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Министр образования Мурманской области ответил на вопросы о квотах на пригласительные на елку — ТАСС вчера в 12:51
Мурманская новогодняя елка: какие дети получат бесплатные билеты, а кто останется без них

В Мурманской области разъяснили правила отбора детей на главную новогоднюю елку региона. Пригласительные получают только одаренные дети и дети из социально незащищенных семей.

Читать полностью » Зарплаты в Камчатском крае выросли на 38 тысяч рублей за год — РИА Новости вчера в 9:56
Одни регионы богатеют на глазах, другие — почти стоят: что скрывает средняя зарплата по стране

В России продолжается неравномерный рост зарплат: от 14 до 38 тысяч рублей в разных регионах. Узнайте, кто в лидерах и что это значит для экономики!

Читать полностью » Роман Вильфанд предупредил об опасности хрупкого льда в центральной России – ТАСС вчера в 8:01
Лёд, который может не выдержать: как температура близка к нулю превращает замёрзшие водоёмы в угрозу

В связи с тонким льдом в центральной России выходить на него опасно, предупреждают специалисты. Вскоре будет проверена его прочность для подледного лова.

Читать полностью » В России развиваются системы оповещения, включая использование домофонов для экстренных уведомлений – МЧС вчера в 8:00
Что скрывается за умными домофонами: как они могут спасти жизни в чрезвычайных ситуациях

Домофоны и системы эвакуации становятся частью системы оповещения населения в России, помогая быстрее информировать граждан о ЧС.

Читать полностью » Церковь назвала оккультные услуги источником финансового и духовного ущерба – ТАСС вчера в 4:57
Сотни миллиардов исчезают в никуда: оккультные практики признали угрозой для общества

В РПЦ рассчитывают на федеральный запрет оккультно-магических услуг, считая их источником финансового и духовного ущерба для граждан.

Читать полностью » Паводок на реке Индигирке повредил 127 жилых помещений – власти Якутии вчера в 4:57
Пять домов ушли под воду навсегда: последствия паводка в Якутии оказались тяжелее ожиданий

Летний паводок на северо-востоке Якутии нанёс ущерб более чем на 307 млн рублей. Власти завершили восстановительные работы и готовят новые меры защиты.

Читать полностью » Экспертиза оценила квартиру Ларисы Долиной в 138 млн рублей – ТАСС вчера в 4:57
Недвижимость с сюжетом триллера: экспертиза поставила точку в споре о цене квартиры Долиной

Судебная экспертиза по делу Ларисы Долиной оценила ее квартиру в 138 млн рублей, тогда как стороны сделки называли суммы от 112 до 205 млн.

Читать полностью » Мошенники под видом новогодних выплат выманивают данные карт – Иван Курбаков вчера в 4:24
Праздник превращают в ловушку: мошенники охотятся за картами под прикрытием государства

Мошенники перед Новым годом рассылают сообщения о фальшивых выплатах и подарках от властей, выманивая у россиян данные банковских карт.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Неправильная мойка и шиномонтаж приводят к коррозии колесных дисков — автоспециалисты
Туризм
Маршрут по центру Красноярска охватывает набережную, музеи и смотровые точки — туристы
Красота и здоровье
Пневмония составляет 65% всех осложнений гриппа — Мухаметзянов
Красота и здоровье
В России растёт заболеваемость гриппом из-за штамма H3N2 — Малинникова
Еда
Голубой сыр добавил печёному картофелю солоноватую пикантность — Chowhound
Красота и здоровье
Алкоголь в конфетах вызывает резкие скачки глюкозы — нарколог Тюрин
Красота и здоровье
Запущенные кисты почек могут достигать 20 сантиметров — уролог Геворкян
ЮФО
В Крыму начислили имущественных налогов на 3,3 млрд рублей — ФНС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet