Пенсионер считает деньги дома
Пенсионер считает деньги дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:10

Из самозанятого в обеспеченного пенсионера: как выгодные взносы могут стать ключом к будущей пенсии

Минимальный взнос на пенсию в 2026 году составит 71 525,52 рубля — экономист Балынин

В 2026 году минимальный размер добровольного взноса на страховую пенсию по старости составит 71 525,52 рубля, а максимальный — 572 204,16 рубля. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью для "Газеты.Ru".

Минимальный и максимальный взносы

Как пояснил Балынин, минимальный взнос в 71 525,52 рубля позволит сформировать 1,090 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), в то время как максимальный взнос в 572 204,16 рубля обеспечит 8,720 ИПК. Эти данные относятся к 2026 году, когда взносы на добровольное пенсионное страхование будут играть важную роль в формировании будущей пенсии.

Экономист также отметил, что в 2025 году сумма взноса для формирования одного ИПК составляет 60 771,60 рубля, а максимальный размер добровольного взноса составит 473 932,80 рубля, что обеспечит 7,799 ИПК.

Рост добровольных взносов

В 2025 году количество добровольных взносов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных физическими лицами, добровольно вступившими в правоотношения по пенсионному страхованию, составило 1,81 млрд рублей. Это на 26,57% больше, чем за аналогичный период 2024 года. По словам Балынина, такие добровольные взносы могут стать выгодным инструментом для тех, кто хочет увеличить свой пенсионный капитал, например, для самозанятых.

Самозанятые и пенсионные взносы

Самозанятые, по оценке эксперта, составляют значительную часть населения, и их число за год увеличилось на 27,4%, достигнув 14,9 млн человек. Однако самозанятым не уплачиваются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, если самозанятость является основной деятельностью гражданина. В этом случае добровольные взносы на пенсию могут стать выгодным вариантом для увеличения ИПК.

Балынин также напомнил, что для добровольных взносов существует несколько способов оформления: через портал "Госуслуги", приложение "Мой налог" для самозанятых или при личном визите в Социальный фонд.

Как проверить ИПК

После внесения добровольных платежей информация о накопленных ИПК будет автоматически отображаться на счете гражданина до 1 марта года, следующего за годом внесения взносов. Например, если самозанятый сделает платежи в 2025 году, информация о них отобразится до 1 марта 2026 года.

