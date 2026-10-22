Пенсионную реформу предложили пересмотреть ради внуков: почему новая льгота устроит далеко не всех

Предоставление льгот по выходу на пенсию только при наличии внуков создаст несправедливые условия для работающих граждан одного возраста, считает руководитель общественной организации Семейный совет (Семь и Я) Марина Поняхина. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, что подобная инициатива не учитывает трудовой вклад человека и может привести к правовой дискриминации.

Ранее сообщалось, что бабушкам и дедушкам стоит разрешить раньше выходить на пенсию, чтобы они могли больше времени уделять воспитанию внуков и помогать молодым семьям. С такой инициативой выступил заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло. По мнению инициатора, такая мера станет эффективным инструментом поддержки демографии.

Эксперт выразила сомнение в целесообразности и юридической чистоте данного предложения. По ее словам, право на отдых должно зависеть от трудового стажа и профессиональных заслуг, а не от состава семьи. Эксперт подчеркнула, что наличие внуков не гарантирует, что человек действительно посвятит свое время их воспитанию, однако он получит необоснованное преимущество перед коллегами. Для государства сейчас приоритетной является борьба с дискриминацией пенсионеров и создание равных возможностей для всех пожилых граждан.

"Вряд ли эту инициативу поддержат. И вряд ли она будет реализована, потому что юридически это не совсем верно. Не факт, что дедушка и бабушка, пенсионер, имеющий внуков, будет действительно посвящать время внукам", — отметила Поняхина.

Специалист говорит, что проблема нехватки времени на помощь внукам действительно существует, так как из-за повышения пенсионного порога люди вынуждены трудиться до преклонного возраста. Однако решать этот вопрос нужно системно для всех категорий граждан. При этом в стране продолжают действовать адресные льготы, например, пенсии для матерей с пятью детьми назначаются на особых условиях. Собеседница NewsInfo, сама являясь многодетной матерью, подтвердила, что для тех, кто не попадает под льготные категории, работа до позднего возраста становится тяжелым испытанием, особенно при наличии проблем со здоровьем.

"Нужно снижать пенсионный возраст для всех пенсионеров, желающих выйти на пенсию. Люди, которые работают, независимо от наличия внуков, должны иметь одинаковый закон для всех. Те, кто хочет работать, они продолжают работать, их не загонишь помогать внукам. А те, кто хочет помогать, они, конечно, вынуждены как-то изворачиваться, чтобы и деньги подзаработать, и внукам помочь", — рассказала эксперт.

В текущей экономической ситуации власти регулярно подтверждают, что повышение пенсионного возраста в ближайшее время не планируется. Тем не менее, общественница указала на необходимость пересмотра официальной терминологии, в частности термина "время дожития", который многие представители старшего поколения считают оскорбительным.

Параллельно с этим в России обсуждается план гибкой занятости, который мог бы позволить пожилым людям совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями. Нагрузка на молодые семьи сегодня велика из-за жилищных проблем, и помощь старших критически важна. В этом контексте рассматривается и возможность брать декрет членами семьи, включая бабушек и дедушек, что выглядит более логичным и справедливым механизмом поддержки.

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