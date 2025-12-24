Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:31

Пенсионный возраст снова “подняли” в интернете: в Госдуме призвали успокоиться и не верить вбросам

Нилов заявил об отсутствии планов повысить пенсионный возраст — ТАСС

В Госдуме заявили, что тема нового повышения пенсионного возраста в России сейчас не стоит на повестке и не имеет ни правовых оснований, ни политических предпосылок. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на выступление председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова на пресс-конференции по итогам работы комитета в 2025 году и планам на 2026-й.

Реакция на слухи и позиция профильного комитета

Нилов подчеркнул, что распространяемая информация не соответствует реальности, а обсуждения строятся вокруг "вольных высказываний отдельных экспертов", которые затем подхватывают медиа. По его словам, в парламенте нет ни законопроектов, ни официальной дискуссии по теме очередного повышения пенсионного возраста. Депутат отметил, что ему неизвестно, чтобы вопрос серьезно рассматривался где-либо на площадке Госдумы.

Что стало фоном для заявлений о "возможном повышении"

Поводом для разъяснений стали публикации в социальных сетях о якобы принятом решении повысить возраст выхода на пенсию — ранее их комментировали, в том числе со ссылкой на финансового аналитика Дмитрия Трепольского.

Одновременно в информационном поле звучат аргументы о кадровом дефиците как потенциальном факторе давления на рынок труда. В частности, упоминаются оценки Минтруда о том, что российской экономике в ближайшие семь лет потребуется ежегодно привлекать около 1,7 млн новых работников, а профессиональную деятельность за тот же период завершат примерно 12,2 млн пожилых граждан. В подобных оценках некоторые эксперты и видят риск появления "непопулярных мер" — но, как следует из заявления Нилова, это не превращается в законодательные инициативы.

