Не так просто: что мешает вернуть прежний пенсионный возраст в России

Снижение пенсионного возраста в России в ближайшее время невозможно из-за ограниченных возможностей пенсионного фонда, заявила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб в беседе с Pravda.Ru. По ее словам, несмотря на призывы к возвращению к прежнему пенсионному возрасту, процесс изменения пенсионной системы еще не завершен, и текущая модель уже показывает положительные результаты.

Переходный период и рост пенсий

Бессараб отметила, что переходный период изменения пенсионного возраста продлится до 2028 года. Уже сейчас можно утверждать, что предложенная правительством модель работает эффективно, способствуя устойчивому росту пенсий.

"Период изменения пенсионного возраста у нас установлен до 2028 года. За прошедшее время мы увидели, что пенсии действительно стали расти. Тот вариант, который предложило правительство, показал свою эффективность", — подчеркнула депутат.

Она привела пример того, как ситуация изменилась за последние годы. В 2016 году не хватало средств даже для индексации пенсий работающим пенсионерам, а сейчас, по словам Бессараб, есть возможность увеличивать выплаты темпами, которые опережают инфляцию. Это, по ее мнению, является доказательством того, что пенсионная система страны начала работать более эффективно.

Необходимость увеличения поступлений в пенсионный фонд

По мнению депутата, возвращение к прежнему пенсионному возрасту сейчас невозможно, так как это неизбежно повлечет за собой снижение размера пенсий. Устойчивость пенсионной системы, по словам Бессараб, зависит от двух факторов: количества работающих граждан и объема средств, поступающих в пенсионный фонд.

"Сегодня у пенсионного фонда нет возможности одновременно сохранять высокий уровень выплат и снижать возраст выхода на пенсию. Мы, работающие граждане, наполняем пенсионный фонд своими взносами. Чтобы пенсии сохранялись и продолжали расти, поступления в фонд должны увеличиваться — либо за счет роста числа работающих, либо со временем при повышении заработных плат и, соответственно, увеличении взносов в пенсионный фонд", — заключила Бессараб.

Таким образом, в ближайшие годы снижение пенсионного возраста в России невозможно без значительных изменений в пенсионной системе, которые потребуют роста числа работающих граждан и повышения заработных плат, что обеспечит увеличение поступлений в пенсионный фонд.