Пенсия росла у всех, кроме них: что происходит с выплатами после одного решения

Работающие пенсионеры, чьи выплаты не индексировались на протяжении нескольких лет, после увольнения смогут рассчитывать на ощутимую прибавку. Речь идёт о компенсации всех пропущенных индексаций за период с 2016 по 2024 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Что изменится после увольнения

Ярослав Нилов напомнил, что индексация пенсий для работающих пенсионеров была заморожена в 2016 году. На протяжении последующих лет выплаты для этой категории граждан фактически "оставались на месте", несмотря на рост цен и инфляцию. Лишь с 2025 года механизм индексации был вновь запущен.

При этом, как подчеркнул депутат, после увольнения пенсионер получает пенсию уже с учётом всех индексаций, которые не применялись в период его трудовой деятельности. Таким образом, речь идёт не о разовой надбавке, а о перерасчёте выплаты в полном объёме.

Доплата до прожиточного минимума

Отдельно Нилов остановился на вопросе социальных доплат. Неработающие пенсионеры, чья пенсия ниже прожиточного минимума, имеют право на соответствующую доплату. Однако для работающих пенсионеров эта мера поддержки не применяется.

"Но если такой пенсионер работал, то доплаты у него не было. В случае увольнения ему такая доплата возобновляется — до прожиточного минимума", — пояснил председатель комитета Госдумы Ярослав Нилов.

Таким образом, после прекращения трудовой деятельности пенсионер может рассчитывать не только на индексацию, но и на восстановление социальной доплаты, если размер пенсии этого требует.

Перерасчёт в августе

Помимо этого, депутат напомнил ещё об одном важном механизме поддержки. Всем работающим пенсионерам ежегодно проводится перерасчёт выплат с учётом пенсионных баллов, заработанных за предыдущий год.

По словам Нилова, такой перерасчёт традиционно осуществляется 1 августа. Он не зависит от увольнения и касается всех пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, увеличивая размер их пенсии за счёт накопленных коэффициентов.