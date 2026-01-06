Пенсии растут, а расходы – ещё быстрее: как повышение цен заставит пенсионеров считать каждую копейку

Несмотря на индексацию пенсий на 7,6% в 2026 году, для российских пенсионеров этот год может стать одним из самых сложных за последние годы. Экономист Герман Ткаченко подчеркивает, что формальное увеличение выплат не компенсирует реальные затраты на жизнь, которые будут расти быстрее из-за повышения цен на коммунальные услуги, продукты питания и медикаменты, сообщает ИА DEITA.RU.

Реальные расходы пенсионеров

Как отметил Ткаченко, даже с учетом индексации, рост расходов на бытовые нужды существенно превысит повышение пенсий. В первую очередь, пенсионеры ощутят увеличение тарифов на коммунальные услуги, которое запланировано на 1 октября 2026 года. В частности, ожидается рост тарифов на газ и электроэнергию. Оптовая цена на газ для всех категорий потребителей повысится на 9,6%, а тарифы на электроэнергию — на 11,3%. В результате, совокупные платежи за ЖКХ возрастут в среднем на 9,9%.

Кроме того, с января 2026 года запланировано увеличение налога на добавленную стоимость (НДС), что также приведет к росту цен. Эксперт прогнозирует, что увеличение НДС приведет к удорожанию коммунальных услуг еще на 1,7%. Это означет, что пенсионеры столкнутся с повышением цен дважды за год — сначала из-за налоговых изменений, затем из-за индексации тарифов.

Ухудшение финансовой ситуации

Ткаченко приводит конкретный пример, как индексация пенсий и рост цен повлияют на финансовое положение пенсионеров. Например, если пенсия составляет 20 000 рублей и после индексации вырастет до 21 520 рублей, расходы на основные товары и услуги возрастут значительно. До повышения цен пенсионер тратил примерно 14 000 рублей в месяц на еду, медикаменты и одежду, а 6 000 рублей уходили на коммунальные услуги.

В случае 10% инфляции расходы на еду, лекарства и одежду увеличатся до 15 400 рублей, а коммунальные услуги — до 6 900 рублей. В итоге, общий размер обязательных расходов составит около 22 300 рублей. С учетом индексации пенсия в 21 520 рублей не покроет всех нужд, и пенсионер останется с дефицитом в 780 рублей.

"Несмотря на номинальный рост выплат, покупательная способность пенсионеров продолжит снижаться, а реальная ситуация ухудшится", — подчеркивает Герман Ткаченко.

Проблемы с качеством жизни

Экономист отмечает, что повышение цен затронет все сферы жизни, включая продукты, лекарства, транспорт и бытовые услуги. В таких условиях даже индексированные пенсии не смогут поддерживать прежний уровень жизни. Многие пожилые люди будут вынуждены экономить на самых необходимых вещах, что приведет к ухудшению их здоровья и качества жизни в целом.

Ткаченко заключает, что в 2026 году большинству пенсионеров придется ограничиваться самым необходимым, что поставит их в условия экономической и социальной неустойчивости.