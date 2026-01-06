Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пересчёт пенсии
Пересчёт пенсии
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:12

Пенсии растут, а расходы – ещё быстрее: как повышение цен заставит пенсионеров считать каждую копейку

В 2026 году индексация пенсий не компенсирует рост расходов для пенсионеров — Герман Ткаченко

Несмотря на индексацию пенсий на 7,6% в 2026 году, для российских пенсионеров этот год может стать одним из самых сложных за последние годы. Экономист Герман Ткаченко подчеркивает, что формальное увеличение выплат не компенсирует реальные затраты на жизнь, которые будут расти быстрее из-за повышения цен на коммунальные услуги, продукты питания и медикаменты, сообщает ИА DEITA.RU.

Реальные расходы пенсионеров

Как отметил Ткаченко, даже с учетом индексации, рост расходов на бытовые нужды существенно превысит повышение пенсий. В первую очередь, пенсионеры ощутят увеличение тарифов на коммунальные услуги, которое запланировано на 1 октября 2026 года. В частности, ожидается рост тарифов на газ и электроэнергию. Оптовая цена на газ для всех категорий потребителей повысится на 9,6%, а тарифы на электроэнергию — на 11,3%. В результате, совокупные платежи за ЖКХ возрастут в среднем на 9,9%.

Кроме того, с января 2026 года запланировано увеличение налога на добавленную стоимость (НДС), что также приведет к росту цен. Эксперт прогнозирует, что увеличение НДС приведет к удорожанию коммунальных услуг еще на 1,7%. Это означет, что пенсионеры столкнутся с повышением цен дважды за год — сначала из-за налоговых изменений, затем из-за индексации тарифов.

Ухудшение финансовой ситуации

Ткаченко приводит конкретный пример, как индексация пенсий и рост цен повлияют на финансовое положение пенсионеров. Например, если пенсия составляет 20 000 рублей и после индексации вырастет до 21 520 рублей, расходы на основные товары и услуги возрастут значительно. До повышения цен пенсионер тратил примерно 14 000 рублей в месяц на еду, медикаменты и одежду, а 6 000 рублей уходили на коммунальные услуги.

В случае 10% инфляции расходы на еду, лекарства и одежду увеличатся до 15 400 рублей, а коммунальные услуги — до 6 900 рублей. В итоге, общий размер обязательных расходов составит около 22 300 рублей. С учетом индексации пенсия в 21 520 рублей не покроет всех нужд, и пенсионер останется с дефицитом в 780 рублей.

"Несмотря на номинальный рост выплат, покупательная способность пенсионеров продолжит снижаться, а реальная ситуация ухудшится", — подчеркивает Герман Ткаченко.

Проблемы с качеством жизни

Экономист отмечает, что повышение цен затронет все сферы жизни, включая продукты, лекарства, транспорт и бытовые услуги. В таких условиях даже индексированные пенсии не смогут поддерживать прежний уровень жизни. Многие пожилые люди будут вынуждены экономить на самых необходимых вещах, что приведет к ухудшению их здоровья и качества жизни в целом.

Ткаченко заключает, что в 2026 году большинству пенсионеров придется ограничиваться самым необходимым, что поставит их в условия экономической и социальной неустойчивости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кубай заявил о чередовании засух и тайфунов в Приморье в будущем сегодня в 3:34
Штормы, ливни и засухи одновременно: Приморье приближается к климатической нестабильности

Приморью прогнозируют более контрастный климат: засухи будут сменяться тайфунами, а январь уже обещает отклонение от нормы по теплу и осадкам.

Читать полностью » Теплоход застрял во льдах Берингова моря у Чукотки — ДВ—РОСС сегодня в 3:34
Ледовая ловушка сработала внезапно: теплоход остановился в Беринговом море и ждёт помощи

Теплоход застрял во льдах Берингова моря у Чукотки. Экипаж в безопасности, но судно остается заблокированным — прокуратура следит за ситуацией.

Читать полностью » Во Владивостоке 6 января прогнозируют -6…-8°С без осадков — ДВ—РОСС сегодня в 3:34
Давление держит сухую погоду, но не безопасность: Приморье остаётся без осадков и со скользкими дорогами

Владивосток и города Приморья встречают 6 января без осадков, но с гололедицей и резкими утренними морозами — где холоднее всего?

Читать полностью » РЖД подтвердили повреждение инфраструктуры после схода вагонов в Приамурье — РИА Новости вчера в 14:50
Экологической угрозы нет, а задержки возможны: сход вагонов остановил движение на важном участке

В Амурской области сошли вагоны грузового поезда с углём. Движение остановлено в обоих направлениях, ожидаются задержки пассажирских поездов.

Читать полностью » ДВФУ разработал тест для экспресс-диагностики рака на морских ферментах — ТАСС вчера в 10:04
Вместо ожидания — быстрый результат: российская тест-система для выявления рака выходит на финальную стадию

В России разрабатывают ферментную тест-систему для экспресс-диагностики рака на основе морских микроорганизмов. Доклиника — уже в процессе.

Читать полностью » Штраф до 100 тыс. рублей грозит приморцу за видео с ИИ-имитацией нападения тигра — минлесхоз вчера в 9:32
Фейковый тигр всколыхнул всё Приморье — теперь он может обойтись автору очень дорого

ИИ-ролик с нападением тигра в Приморье оказался фейком. Видео уже заинтересовало правоохранительные органы и может обернуться крупным штрафом.

Читать полностью » Росстандарт не рассматривает инициативы о запрете праворульных машин — ТАСС вчера в 3:36
Запрет так и не пришёл, но тревога осталась: праворульным машинам могут усложнить жизнь в 2026 году

Глава Росстандарта заявил, что запрета праворульных авто в России не планируют, но изменения в ГОСТах в 2026 году могут усложнить подтверждение норм.

Читать полностью » Ребёнок умер от переохлаждения после провала снегохода под лёд — СтарХит 04.01.2026 в 13:31
Техника не была зарегистрирована — а выезд на лёд стал смертельным: ребёнок погиб после провала снегохода

Катание по льду залива Лаврентия закончилось гибелью ребёнка: снегоход провалился под воду. Что известно о деле и подозреваемом?

Читать полностью »

Новости
Общество
В январе 2026 года жители должны оплатить ЖКУ до 12 числа — Александр Аксененко
Красота и здоровье
В России зафиксировано более 605 тыс. случаев ОРВИ и гриппа на первой неделе 2026 года — Роспотребнадзор
Наука
Компьютеры зафиксировали странный сигнал в Антарктиде — Джулиус
Красота и здоровье
Норма сладкого для школьников составляет две конфеты в день — врач Хатшуков
Наука
Мозг работает после остановки сердца до трех минут — Daily Express
Общество
Штраф за неиспользование дачи составит от 20 тысяч рублей — Чаплин
Красота и здоровье
Нарушения дыхания выявили у 71% людей с хронической усталостью — FM
Общество
Россия разрабатывает план гибкой занятости для граждан старшего поколения — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet