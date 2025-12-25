Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:41

Пенсии досрочно, индексация впереди: как пенсионеры получат деньги в январе 2026 года

Пенсионеры получат выплаты досрочно в январе 2026 года из-за новогодних каникул – Primamedia

В связи с новогодними праздниками в январе 2026 года российские пенсионеры получат выплаты досрочно, а также вступят в силу изменения в порядке перечисления региональных социальных доплат к пенсии в ряде субъектов РФ. Об этом сообщает Primamedia.

Согласно установленным правилам, пенсии в России выплачиваются за текущий месяц, а конкретная дата выплаты зависит от региона и способа доставки — через банк или отделения Почты России. Обычно выплаты происходят с 3 по 25 число месяца. Если назначенная дата совпадает с выходным или праздничным днем, перечисление производится в последний рабочий день перед ним.

Досрочные выплаты из-за новогодних каникул

В 2026 году новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января включительно. В связи с этим, пенсионеры, у которых по графику дата выплаты приходится на период с 3 по 11 января, получат свою январскую пенсию уже 30 декабря 2025 года. Сумма будет увеличена с учетом индексации страховых пенсий на 7,6%, которая вступает в силу с 1 января 2026 года.

Изменения в графике выплат

Досрочная выплата коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров, а также получателей страховых, социальных и военных пенсий. Для тех, чья дата выплаты приходится на середину и конец месяца, график будет скорректирован с учетом выходных. Так, выплаты с 17-18 января будут перенесены на 16 января, а с 24-25 января — на 23 января. Остальные получат деньги в привычные сроки.

Эти изменения были сделаны для того, чтобы пенсионеры могли своевременно получить свои выплаты в условиях продолжительных праздничных выходных.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Яркий красный или желтый цвет икры может быть признаком подделки, предупреждают эксперты – Лента.ру сегодня в 7:23
Не вся икра хороша для здоровья: почему яркие оттенки и пузырьки — признаки подделки

Как выбрать качественную икру и не попасть на подделку: советы Роскачества помогут сохранить здоровье и праздник.

Читать полностью » Эксперты Ozon предупредили о том, как избежать мошенничества при общении с подозрительными звонками – Лента.ру сегодня в 7:23
Как не попасться на удочку мошенников: как фальшивые предложения и дипфейки могут украсть ваши деньги

Эксперты Ozon советуют не паниковать при общении с мошенниками и рассказывают, как защититься от мошенничества в интернете и социальных сетях.

Читать полностью » Водительские удостоверения с истекшим сроком действия 2023 года будут недействительными с 2026 года – ТАСС сегодня в 7:02
Штрафы за старые права: как избежать наказания, если срок действия вашего удостоверения истёк в 2023 году

С 1 января 2026 года водительские удостоверения, срок действия которых истёк в 2023 году, будут недействительными. Водителям грозит штраф за несвоевременную замену прав.

Читать полностью » В 2026 году операторы мобильной связи в России повысят цены на услуги – DEITA.RU сегодня в 7:02
Рост цен на мобильную связь — ответ на экономические вызовы: как операторы справляются с повышением затрат

С 2026 года операторы мобильной связи в России планируют повысить цены на свои услуги. Ожидаемый рост составит 8-10% из-за инфляции, изменения НДС и необходимости инвестиций в инфраструктуру.

Читать полностью » Совет Федерации одобрил закон об оплате корма для собак-проводников через электронный сертификат – Парламентская газета сегодня в 7:02
Поддержка для слепых: граждане с инвалидностью теперь могут оплачивать корм для собак-проводников с помощью электронного сертификата

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет гражданам с инвалидностью по зрению оплачивать корм для собак-проводников через электронный сертификат.

Читать полностью » Мораторий на штрафы для застройщиков истекает в 2025 году – ИА PrimaMedia сегодня в 3:22
Пандемия закончилась — штрафы возвращаются: как застройщикам пережить отмену моратория

Мораторий на штрафы за срыв сроков сдачи жилья для застройщиков завершится в 2025 году. Штрафы вновь будут применяться, чтобы защитить права дольщиков.

Читать полностью » Пенсии за январь 2026 года будут выплачены досрочно без заявлений – Ярослав Нилов сегодня в 3:08
До праздничных салатов: как индексация пенсий перераспределяет деньги раньше времени

Пенсии за январь 2026 года будут выплачены досрочно до новогодних праздников без подачи заявлений, сообщил Ярослав Нилов.

Читать полностью » Татьяна Буцкая подняла вопрос безопасности продажи регенеративных патронов – ТАСС сегодня в 3:08
Регенеративные патроны на свободной продаже: как обычный товар стал угрозой для детей

Татьяна Буцкая обратилась в МВД и Роскомнадзор с просьбой ограничить продажу и распространение опасных регенеративных патронов для противогазов после трагического инцидента в Химках.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Экономический рост требует пересмотра политики ЦБ — финансовый аналитик Беляев
Мир
Песков обвинил Зеленского в малоадекватности после его рождественского выступления – ТАСС
Общество
Третий апелляционный суд в Сочи оставил в силе закон Астраханской области о бездомных животных – ТАСС
Красота и здоровье
Препарат для лечения болезни Паркинсона разработан в России, начнутся доклинические исследования – ТАСС
Экономика
Россия увеличила грузооборот по Северному морскому пути до 31 млн тонн в 2025 году
Туризм
Бронирования отелей в Китае россиянами увеличились на 84% в 2026 году — OneTwoTrip
Наука
Все животные растения и грибы произошли от архей Асгарда — Nature
Экономика
Доступ к микрозаймам с 2026 года сокращается — экономист Колташов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet