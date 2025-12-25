Пенсии досрочно, индексация впереди: как пенсионеры получат деньги в январе 2026 года

В связи с новогодними праздниками в январе 2026 года российские пенсионеры получат выплаты досрочно, а также вступят в силу изменения в порядке перечисления региональных социальных доплат к пенсии в ряде субъектов РФ. Об этом сообщает Primamedia.

Согласно установленным правилам, пенсии в России выплачиваются за текущий месяц, а конкретная дата выплаты зависит от региона и способа доставки — через банк или отделения Почты России. Обычно выплаты происходят с 3 по 25 число месяца. Если назначенная дата совпадает с выходным или праздничным днем, перечисление производится в последний рабочий день перед ним.

Досрочные выплаты из-за новогодних каникул

В 2026 году новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января включительно. В связи с этим, пенсионеры, у которых по графику дата выплаты приходится на период с 3 по 11 января, получат свою январскую пенсию уже 30 декабря 2025 года. Сумма будет увеличена с учетом индексации страховых пенсий на 7,6%, которая вступает в силу с 1 января 2026 года.

Изменения в графике выплат

Досрочная выплата коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров, а также получателей страховых, социальных и военных пенсий. Для тех, чья дата выплаты приходится на середину и конец месяца, график будет скорректирован с учетом выходных. Так, выплаты с 17-18 января будут перенесены на 16 января, а с 24-25 января — на 23 января. Остальные получат деньги в привычные сроки.

Эти изменения были сделаны для того, чтобы пенсионеры могли своевременно получить свои выплаты в условиях продолжительных праздничных выходных.