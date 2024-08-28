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США потратит 5 миллиардов на мобилизацию F-35
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Многомиллиардная модернизация: Пентагон выделит 5 миллиардов для улучшения F-35

США потратит 5 миллиардов на мобилизацию F-35

Министерство обороны США заключило соглашения с оборонной компанией Lockheed Martin на сумму около 5 миллиардов долларов для обеспечения комплекса услуг по обслуживанию, модернизации и разработке истребителей пятого поколения F-35.

Об этом сообщили в Пентагоне.

Самый крупный контракт, оцениваемый в более чем 3,9 млрд долларов, предполагает фиксированную стоимость и исполнение до сентября 2028 года. В рамках этого соглашения предусматривается закупка тренажеров и симуляторов, а также разработка, интеграция, тестирование, производство, поставка, совершенствование и техническое обслуживание самолетов F-35 Lightning II.

Второй по значимости контракт, сумма которого превышает 1 млрд долларов, направлен на расширение спектра услуг по инженерно-технической, логистической и материально-технической поддержке лабораторных комплексов и испытательных полетов F-35. В его задачи входит выявление и устранение неисправностей в программном обеспечении истребителей.

Фото: www. navy.mil/U.S. Navy photo (it is in the public domain)

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