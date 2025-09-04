Четверо сыновей под одной крышей: как изменилась жизнь звезды "Сплетницы"

У актёра Пенна Бэджли и его супруги Домино Кирк произошло радостное событие — семья пополнилась мальчиками-близнецами. Звезда "Сплетницы" рассказал об этом в своих социальных сетях, поделившись трогательным видео. На кадрах он шепчет о готовящемся прямом эфире и показывает крошечные ножки одного из новорождённых:

"Там крошечные детские ножки. Я не хочу их будить", — сказал актёр Пенн Бэджли.

Событие, о котором говорят фанаты

Новость вызвала живой отклик у поклонников и коллег артиста. Для Бэджли это не просто прибавление в семье, а новый этап в жизни, ведь теперь он и его жена воспитывают уже четверых мальчиков. Помимо близнецов, у пары есть общий сын, которому сейчас четыре года. Кроме того, супруги вместе растят старшего ребёнка Домино Кирк от прошлых отношений — ему шестнадцать.

Таким образом, семья стала многодетной, и актёр с улыбкой признаётся, что теперь их дом наполнен мужской энергией.

Давление и ответственность родителей

На премьере финального сезона сериала Netflix "Ты" артист поделился своими размышлениями о роли родителей и воспитании детей. Он признался, что вместе с супругой чувствует особое давление:

"Они близнецы, так что теперь у нас четверо мальчиков. Знаете, я говорю это искренне. Звучит немного банально, но миру нужно больше хороших мужчин, так что мы просто обязаны воспитать их правильно", — отметил актёр Пенн Бэджли.

Эти слова нашли отклик у многих зрителей. В обществе всё чаще звучит мысль о том, что от воспитания будущего поколения во многом зависит, каким будет мир завтра.

Секрет воспитания от Пенна Бэджли

Сам актёр с улыбкой назвал своё "оружие" в родительстве. По его словам, его "суперспособность" заключается в терпении. Он старается не выходить из себя и не реагировать на капризы эмоционально.

"Я стараюсь никогда не выходить из себя, чтобы не стать таким же плохим, как все остальные", — добавил актёр Пенн Бэджли.

Такое отношение стало для него жизненным принципом. По мнению артиста, спокойствие и выдержка помогают детям чувствовать себя увереннее и расти в атмосфере доверия.

Немного о личной жизни пары

Бэджли и Кирк поженились в 2017 году. Домино — музыкант и доула, то есть специалист, помогающий женщинам во время родов и в послеродовой период. У неё уже был сын от прошлых отношений, и Пенн с самого начала принял участие в его воспитании.