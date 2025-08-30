Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Юбка-карандаш
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:46

Юбка-карандаш: как вернуть ей статус модного оружия — 3 стильных сочетания

Юбка-карандаш стала ключевой деталью коллекций осень-зима 2025–2026

Юбка-карандаш снова выходит на первый план в новом сезоне и уже не ограничивается образом офисной классики 90-х. Теперь она стала символом силы, чувственности и игры со стилем. На подиумах осень-зима 2025-2026 дизайнеры предложили несколько способов обновить её восприятие и вернуть ей статус ключевой детали гардероба.

Юбка-карандаш + кожаная рубашка

Жесткая геометрия юбки прекрасно работает в тандеме с кожаной рубашкой. Такая комбинация подчеркивает контраст: строгость силуэта встречается с дерзкой чувственностью материала. Черный, коричневый или глубокий зеленый оттенок кожи усиливает впечатление. Если застегнуть рубашку на все пуговицы — получится строгий и уверенный образ. Если же носить её слегка расстегнутой поверх топа или бюстгальтера — стиль приобретает оттенок провокации. В итоге строгая юбка превращается из символа офисной формы в площадку для смелых экспериментов.

Юбка-карандаш в стиле колорблок

В этом случае акцент делается на цвете. Юбка выбирается в насыщенном оттенке: кобальтовый, изумрудный, алый или теплый табачный. Весь комплект подчиняется одной гамме — пиджак, сапоги и даже колготки подбираются в тон. Получается монолитный силуэт, где цвет играет ключевую роль. Такой прием исключает лишние детали и создает впечатление силы и целостности, когда взгляд концентрируется только на одном выразительном блоке.

Юбка-карандаш + кардиган

Для более мягкого и уютного варианта юбку можно носить с кардиганом. Но важно выбрать правильный — не слишком винтажный и не слишком скромный. Лучшие варианты: кашемир или мягкий трикотаж. Его можно надеть поверх топа, слегка расстегнув, или просто повязать на талии. Такой прием снимает излишнюю строгость, но сохраняет утонченность. В итоге образ получается женственным, комфортным и в то же время актуальным.

Юбка-карандаш перестала быть символом строгой униформы. Она превратилась в инструмент стиля, позволяющий играть с образами: от делового и властного до расслабленного и чувственного. Именно в этом сезоне она возвращает себе звание одной из самых универсальных вещей женского гардероба.

