Мировое признание достигнуто: Малайзия ворвалась в престижный перечень мест силы следующего года

20 октября Национальное географическое общество представило список из 25 направлений и туристических впечатлений на следующий год. Выбор осуществлялся экспертами по путешествиям National Geographic и редакционными командами Nat Geo Traveler по всему миру, прошедшими этапы номинирования, исследования и подготовки материалов. Среди выбранных локаций оказалась Пинанг в Малайзии, отмеченная за сочетание природных красот и культурного наследия.

Остров славится уличной едой, включая жареную рисовую лапшу Char Koay Teow и острую суп-пасту Penang Assam Laksa. В регионе также работают рестораны, такие как Auntie Gaik Lean's Old School Eatery с традиционной кёнианской кухней и Au Jardin, предлагающий современную высококлассную гастрономию.

Реакция властей

21 ноября председатель Комитета по туризму и креативной экономике штата Вон Хон Вай прокомментировал включение Пинанга в список NatGeo. По его словам, это гордость для региона и возможность представить уникальные достопримечательности штата глобальной аудитории, сообщило агентство Bernama.

Другими направлениями в списке 2027 года стали Вестленд (Норвегия), Луксор (Египет), Ниигата (Япония), Чэнду (Китай), Джайпур (Индия) и Мельбурн (Австралия).