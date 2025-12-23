Просрочка превращает квитанцию в удвоенный счёт: суды закрепили обязательный минимум по неуплате ПДД-штрафов

Просрочка даже небольшого штрафа за нарушение ПДД теперь автоматически ведёт к более ощутимым последствиям. Верховный суд разъяснил, как именно судам следует рассчитывать наказание за неуплату административных штрафов в установленный срок. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на принятое постановление пленума Верховного суда РФ.

Какой подход утвердил Верховный суд

Пленум Верховного суда РФ указал, что при рассмотрении дел о неуплате штрафов необходимо строго применять нормы части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Речь идёт о случаях, когда административный штраф не был оплачен в срок, установленный законом. В таких ситуациях санкция рассчитывается исходя из суммы первоначального взыскания.

Согласно позиции Верховного суда, штраф должен назначаться в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа. При этом суды обязаны учитывать минимальный порог наказания. Если удвоенная сумма оказывается меньше одной тысячи рублей, размер нового штрафа всё равно устанавливается на уровне одной тысячи рублей.

Что говорится в постановлении пленума

"При назначении лицу административного наказания по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ необходимо учитывать, что размер административного штрафа исчисляется в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, а если такой размер составляет менее одной тысячи рублей, то административный штраф назначается в размере одной тысячи рублей", — говорится в постановлении Верховного суда РФ.

Как принималось решение

Проект этого разъяснения был подготовлен заранее и вынесен на обсуждение пленума Верховного суда. В ходе заседания он рассматривался без существенных возражений со стороны участников. Во вторник документ был официально принят.