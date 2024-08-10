Руководитель автомойки рассказал, как правильно мыть машину

Многие автовладельцы сперва поливают свою машину обычной водой на мойке, а потом уже наносят пену. Они считают, что это правильный способ действий.

Однако владелец автомойки рассказал об опасности такого подхода и последствиях для автомобиля. Он также поделился секретами правильной мойки машины в интервью Naavtotrasse.

Если машина сильно загрязнена, использование воды должно быть разумным. Однако такие случаи встречаются редко. Чаще всего на машине просто скопления пыли и грязи, которые не являются значительными. Если поливать машину водой сразу под большим давлением, то мелкие частицы могут действовать как абразив, повреждая лакокрасочное покрытие.

Первым делом следует покрыть машину активной пеной, начиная снизу и двигаясь вверх. Это позволит пене более эффективно воздействовать на грязь, удаляя ее мягко и бережно. Скатывающаяся с верхней части машины пена дополнительно очистит нижнюю часть, которая обычно более загрязнена.

Активная пена успеет справиться со своей работой уже за 30 секунд, однако рекомендуется держать ее на машине чуть дольше - минуту или две, чтобы она могла удалить максимальное количество грязи. Затем можно смыть машину водой под давлением, начиная с крыши, чтобы удалить моющее средство.

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