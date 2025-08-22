Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Молодая женщина выполняет приседания у стены
Молодая женщина выполняет приседания у стены
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Упражнение у стены, которое меняет тело быстрее любого фитнеса

Физиотерапевт Моника Салиу назвала пользу wall sit с разведением бёдер для тазового дна

Мало кто задумывается, что простое упражнение "статическая приседка у стены" (wall sit) можно легко превратить в мощный инструмент для укрепления не только ног, но и мышц тазового дна. Достаточно добавить небольшой резиновый жгут чуть выше коленей и включить элемент разведения бёдер. Этот вариант известен как banded wall sit with hip abduction — и именно он позволяет активировать глубокие мышцы корпуса и тазового дна.

Почему это важно

Мышцы тазового дна играют гораздо большую роль, чем может показаться. Они поддерживают внутренние органы, обеспечивают контроль мочевого пузыря и кишечника, а также влияют на сексуальную функцию. Как отмечает доктор физиотерапии Моника Салиу, при правильной активации эти мышцы способствуют стабильности позвоночника и правильному положению таза.

Когда тазовое дно включено, автоматически активируется поперечная мышца живота — своеобразный "внутренний корсет" тела. Этот глубокий мышечный слой создаёт жёсткость корпуса и защищает поясницу от перегрузки, поясняет основательница клиники Fusion Wellness & Physical Therapy Хизер Джеффкоут.

Как выполнять упражнение

  • Наденьте мини-ленту чуть выше колен.
  • Встаньте спиной к стене, стопы на ширине бёдер, пятки на расстоянии примерно 30 см от стены.
  • Согнув колени, медленно скользите вниз, пока бёдра не окажутся чуть выше параллели с полом.
  • Сохраняйте спину прямой, напрягайте мышцы тазового дна и внутренний кор.
  • Медленно разводите колени в стороны, преодолевая сопротивление ленты, затем возвращайте их обратно.
  • Начинайте с 2-3 подходов по 10 повторений или с 30 секунд удержания, постепенно увеличивая время.

"Правильное сокращение тазового дна начинается с области вокруг ануса и движется вперёд. При этом ягодицы не должны сжиматься", — подчёркивает Хизер Джеффкоут.

Польза для тела

  • Тренировка тазового дна. Сильные мышцы помогают удерживать позвоночник в нейтрали и предотвращают дискомфорт при нагрузках.
  • Укрепление малых ягодичных мышц. Исследования показывают, что слабость gluteus medius связана с болями в пояснице и повышенным риском травм коленей и бёдер.
  • Активация глубокого кора. Во время упражнения активно включаются поперечная мышца живота и косые, которые удерживают корпус в стабильном положении.
  • Кардионагрузка. Несмотря на статичность, пульс при wall sit может подниматься до уровня лёгкой пробежки. А с резинкой нагрузка возрастает ещё больше.

Интересный факт

В исследовании 2013 года в Journal of Sports Sciences показано, что двухминутная статическая приседка у стены поднимала частоту сердечных сокращений до 139 ударов в минуту — это сопоставимо с лёгким бегом.

Banded wall sit с разведением бёдер — это универсальное упражнение: оно тренирует тазовое дно, укрепляет ягодицы, активирует глубокие мышцы кора и даже разгоняет пульс. Добавив его в программу, можно не только укрепить тело, но и улучшить качество повседневных движений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Каролина Араухо объяснила, почему жим за головой повышает риск травмы плеч сегодня в 8:50

Два одинаковых упражнения — два разных исхода: какой выбор решает судьбу плеч

Military press и жим за головой кажутся похожими, но разница огромна: одно укрепляет плечи, другое может навредить. Узнайте, что выбрать и почему.

Читать полностью » Александра Орр назвала пять преимуществ тяги с разножкой для ягодиц и задней поверхности бедра сегодня в 8:10

Тяга с разножкой: простой способ накачать ягодицы без тренажёров

Тяга с разножкой — упражнение, которое не только укрепляет ноги и ягодицы, но и учит балансировать. Узнайте, почему оно может стать ключом к прогрессу.

Читать полностью » Шон Арендт, профессор спортивных наук: мужчины в среднем сильнее женщин в приседе и тяге сегодня в 7:50

Женские ноги сильнее мужских? Спортивные рекорды рушат привычные стереотипы

Кто на самом деле сильнее в ногах — мужчины или женщины? Исследования, рекорды и физиология объясняют, почему ответ не так очевиден, как кажется.

Читать полностью » Эбенезер Самуэль назвал оптимальное количество силовых тренировок для набора массы сегодня в 7:10

Как накачать мышцы и сэкономить часы: три тренировки в неделю вместо марафонов в зале

Три дня в неделю — и вы уже на пути к силе и мышечному росту. Узнайте, какие упражнения выбрать и как правильно построить программу.

Читать полностью » Тренер Джонатан Джордан назвал три главных упражнения для защиты позвоночника и укрепления кора сегодня в 6:50

Незаметная ошибка в тренировках, из-за которой спина разрушается годами

Три простых упражнения, разработанные профессором МакГиллом, укрепляют кор и защищают спину лучше любых скручиваний. В чем их секрет?

Читать полностью » Harvard Health: регулярная растяжка бицепсов увеличивает амплитуду движений сегодня в 6:10

Тренировка превращается в риск: простой жест спасает мышцы от травм

Почему растяжка бицепсов важна не меньше самой тренировки? 5 лучших упражнений, которые помогут снизить риск травм и ускорить восстановление.

Читать полностью » Лучшее время для тренировок назвал эксперт по фитнесу Алекс Виада сегодня в 5:50

Утренние тренировки открывают тайну, о которой молчат спортзалы

Что эффективнее — утренние тренировки как у «Скалы» или вечерние занятия после работы? Учёные и тренеры нашли неожиданный ответ.

Читать полностью » Йога-инструктор Бонни Страти перечислила упражнения для укрепления мышц и баланса у пожилых людей сегодня в 5:10

Слабость, падения и боль: чего боятся тысячи людей в собственной ванной

Простые упражнения помогают сохранить баланс и силу, делая привычные движения вроде выхода из ванной лёгкими и безопасными даже в зрелом возрасте.

Читать полностью »

Новости
СКФО

Более 150 древних захоронений с сокровищами обнаружено при строительстве парковки в Мамисонском ущелье
Туризм

Блогер сравнил Выборг с Нюрнбергом, Ригой и Прагой
Культура и шоу-бизнес

Французский диджей Willy William даст сет в Москве на фестивале "Портал 2030-2050" 13 сентября
Красота и здоровье

Авокадо укрепляет иммунитет и снижает риск катаракты
Еда

Рецепт яблочного пирога: как приготовить с орехами, изюмом и цельнозерновой мукой
Садоводство

Секреты опытных садоводов: что нельзя сажать рядом с томатами
Питомцы

Почему коты шумят ночью: объяснения зоопсихологов
Дом

Какие места в квартире чаще всего остаются грязными — советы клининг-специалиста
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru