Тазовое дно — невидимая опора организма: что будет, если забыть о его тренировке
Слабость мышц тазового дна может сильно влиять на качество жизни: вызывать недержание мочи, ощущение тяжести и даже боли. По данным Национальной ассоциации по проблемам недержания (США), более 25 миллионов взрослых американцев сталкиваются с этой проблемой в той или иной форме. Но профилактика и регулярные упражнения способны значительно улучшить ситуацию.
Физиотерапевт по тазовому дну из Ten Health Лиэнн О'Брайен подчёркивает, что укреплять эту зону нужно всем — и женщинам, и мужчинам.
"Мы все должны работать над мышцами тазового дна так же, как над общей физической активностью", — сказала физиотерапевт Лиэнн О'Брайен.
Она отмечает, что особенно уязвимы женщины в период и после менопаузы, когда растёт риск недержания. Но и у мужчин в зрелом возрасте такие проблемы встречаются довольно часто. Поэтому универсальные упражнения, включающие в работу тазовое дно, пресс и ягодицы, полезны для всех.
Как работают мышцы тазового дна
Эта группа мышц тесно связана с брюшным прессом и ягодицами. Если одни зоны ослаблены, нагрузка на тазовое дно возрастает, и оно вынуждено "перерабатывать". Поэтому важно развивать баланс: сочетать целенаправленные упражнения на тазовое дно и силовые движения для кора и нижней части тела.
Три упражнения для укрепления тазового дна
1. Squeeze and lift ("сжатие и подъём")
Это базовое упражнение, больше известное как Кегель. Представьте, что вы пытаетесь остановить газ или позыв к дефекации, и одновременно слегка подтяните мышцы внутрь.
-
Сжимайте на 10 секунд.
-
Расслабляйтесь на 5 секунд.
-
Повторите 10 раз.
Важно следить за правильной техникой: не подключать ягодицы и не задерживать дыхание.
2. Приседания
Простое, но очень эффективное движение: работает сразу с ягодицами, прессом и тазовым дном.
-
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
-
Приседайте, пока бёдра не будут параллельны полу.
-
Вернитесь в исходное положение, отталкиваясь пятками.
-
Сделайте 8-12 повторов.
Когда приседания станут лёгкими, можно подключать гантели или гирю, удерживая их у груди.
3. Tabletop toe tap ("касание пола носком в позе столика")
Упражнение из пилатеса, включающее нижний пресс и тазовое дно.
-
Лягте на спину, согните колени под углом 90°, голени параллельны полу.
-
Поочерёдно опускайте носки ног к полу, затем возвращайтесь в исходное положение.
-
Сделайте 8-15 повторов.
Главное — сохранять поясницу прижатой к коврику и не торопиться.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Укрепляют мышцы таза, пресса и ягодиц
|Требуют регулярности и внимания к технике
|Подходят мужчинам и женщинам
|Не дают выраженной кардионагрузки
|Можно выполнять дома, без оборудования
|Некоторым сложно почувствовать работу нужных мышц
Сравнение с другими практиками
|Подход
|Особенности
|Для кого
|Целевые упражнения (Кегели, toe taps)
|Активируют именно тазовое дно
|При профилактике и лечении симптомов
|Йога и пилатес
|Работают мягко, включают дыхание
|Люди, предпочитающие щадящие нагрузки
|Силовой тренинг
|Развивает ягодицы и пресс
|Для тех, кто хочет укрепить всё тело
Советы шаг за шагом
-
Начинайте с простого — отработайте технику "сжатие и подъём".
-
Включайте приседания и базовые движения для ягодиц.
-
Добавляйте упражнения на пресс, чтобы создать баланс.
-
Занимайтесь 2-3 раза в неделю.
-
Следите, чтобы во время выполнения не появлялись неприятные симптомы.
Мифы и правда
-
Миф: упражнения для тазового дна нужны только женщинам.
Правда: они полезны и мужчинам, особенно в зрелом возрасте.
-
Миф: если нет симптомов, тренироваться не нужно.
Правда: профилактика всегда эффективнее лечения.
-
Миф: Кегели изолированно достаточно.
Правда: лучше сочетать их с упражнениями для ягодиц и пресса.
FAQ
Как часто делать упражнения?
Два-три раза в неделю для профилактики, чаще — при симптомах.
Можно ли сочетать с обычными тренировками?
Да, они прекрасно вписываются в силовые или кардио-программы.
Сколько времени займёт комплекс?
Около 10-15 минут.
Исторический контекст
Упражнения Кегеля появились в середине XX века: их разработал американский гинеколог Арнольд Кегель для женщин с проблемами недержания после родов. Со временем оказалось, что эти техники помогают и мужчинам, а также могут улучшать сексуальное здоровье. Сегодня их активно используют физиотерапевты по всему миру.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: напрягать ягодицы вместо тазового дна.
Последствие: снижение эффективности.
Альтернатива: сосредоточиться на внутреннем подтягивании.
-
Ошибка: задерживать дыхание.
Последствие: рост давления и дискомфорт.
Альтернатива: дышать спокойно, делать выдох на усилии.
-
Ошибка: игнорировать укрепление кора и ягодиц.
Последствие: перегрузка тазового дна.
Альтернатива: добавлять приседания и упражнения на пресс.
А что если…
Вы начнёте делать эти упражнения утром перед работой? Это займёт меньше четверти часа, но улучшит осанку, снизит нагрузку на спину и поможет избежать дискомфорта в будущем.
Интересные факты
-
Упражнения для тазового дна могут улучшить контроль над дыханием во время тренировок.
-
Регулярные Кегели у мужчин помогают предотвратить ночные пробуждения из-за мочевого пузыря.
-
Приседания активируют не только тазовое дно, но и более 200 мышц тела одновременно.
