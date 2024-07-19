Бывший председатель палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, по информации Washington Post, поделилась с некоторыми парламентариями своим мнением о возможности скорого убеждения Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах.
Издание, опираясь на сведения от трех анонимных демократических функционеров, осведомленных о приватных разговорах экс-спикера, утверждает, что Пелоси выразила уверенность в скором отказе президента Байдена от предвыборной кампании из-за серьезных сомнений в его способности одержать победу в ноябре.
Представители Пелоси воздержались от комментариев относительно ее бесед, обвинив СМИ в нагнетании ажиотажа вокруг ее дискуссий с руководителем Белого дома.
Ранее ряд авторитетных изданий, включая Politico и CNN, ссылаясь на свои источники, сообщали о призывах Пелоси к Байдену отказаться от попытки переизбрания.
Согласно этим сообщениям, бывший спикер нижней палаты конгресса в конфиденциальном порядке высказала мнение о неспособности Байдена опередить Дональда Трампа на предстоящих выборах и о возможном негативном влиянии его участия на шансы демократов в палате представителей.
Портал Axios также распространил информацию о том, что демократы в США рассматривают Пелоси как потенциального влиятельного союзника, способного убедить Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке. По данным CNN, Пелоси и экс-президент Барак Обама в частных беседах выражали сомнения относительно перспектив переизбрания Байдена, однако пока воздерживаются от публичных заявлений на эту тему, заняв выжидательную позицию.
Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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