Смертельный визит: Пелоси заявила, что могла погибнуть во время визита на Украину

Конгрессвумен Пелоси заявила, что боялась смерти во время визита на Украину

Член палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила, что ее первый визит на Украину был сопряжен с высоким уровнем опасности. По словам политика, она даже опасалась, что поездка может стоить ей жизни.

Выступая на полях общенационального съезда Демократической партии США в Чикаго, штат Иллинойс, Пелоси поделилась, что, будучи первым высокопоставленным американским представителем, посетившим Украину, она всерьез беспокоилась за свою безопасность во время этой поездки.

При этом конгрессвумен отказалась комментировать дальнейшие действия американской администрации в украинском вопросе, воздержавшись от прогнозов относительно возможных шагов как действующего президента Джо Байдена, так и кандидата от демократов Камалы Харрис.

Фото: www. flickr.com/AFGE (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)